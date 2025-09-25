Bra, al Multisala Impero torna il Cineclub, rassegna dei film d’autore per tutte le età

Se amate il cinema non potete perdervi il Cineclub in programma al Multisala Impero di Bra. Ogni mercoledì tutti comodi per quella che ormai è un’autentica istituzione del territorio.

La rassegna propone un cartellone ricco di film, selezionati dalle più importanti kermesse cinematografiche nazionali ed internazionali. Ad un prezzo super accessibile: 40 euro con tessera cineclub (valida per 10 film); singolo film 6,50 euro (senza tessera).

Spiega la titolare Stefania Burlando: «La nostra proposta prevede la proiezione di film bellissimi, che raccontano nuove culture, con sguardi e narrazioni inedite. Molti titoli destinati a tutti coloro che amano in un film la possibilità di imparare, conoscere ed approfondire o anche solo emozionarsi».

Con questa iniziativa i cinema braidesi si confermano importante motore dell’attività culturale, suscitando un vasto interesse trasversale e di approfondimento delle tematiche più varie.

Si comincia il 1° ottobre (ore 18.30 e 20.45) con Nonostante, diretto da Valerio Mastandrea, un film delicato, umano, dai risvolti intimi e dolorosi che, nonostante parli di morte si rivela un’opera che emana una forte carica di vitalità. I vari personaggi a causa (o grazie) alla loro particolare condizione, si interrogano sul significato profondo della vita, su cosa voglia dire perdere definitivamente una persona vicina, sul senso della memoria e del rischio dell’oblio.

Da non perdere anche i prossimi appuntamenti: Amiche mai (8 ottobre, ore 18.30 e 20.45); Spirit world - La festa delle lanterne (15 ottobre, ore 20.45); Guida pratica per insegnanti (22 ottobre, ore 18.30 e 20.45); Il maestro e Margherita (29 ottobre, ore 20.45); L’ultima regina - Firebrand (5 novembre, ore 20.45); Casa in fiamme (12 novembre, ore 20.45); Tre amiche (19 novembre, ore 18.30 e 20.45); Shayda - In fuga dall’Iran (26 novembre, ore 18.30 e 20.45); Per amore di una donna (3 dicembre, ore 18.30 e 20.45).

Se volete coniugare cinema, scoperta e riflessione, con Cineclub l’asticella è davvero alta. Informazioni al numero 0172/412317 oppure sul sito www.cinemaimperobra.com. E ora, silenzio in sala, grazie.