Bra, il quartiere Bescurone invita alla festa della Beata Vergine del Rosario

La Chiesa cattolica si prepara a celebrare la memoria liturgica di Maria, venerata con il titolo di Beata Vergine del Rosario, in calendario il prossimo 7 ottobre.

Si respira aria di festa anche a Bra, che presenta un forte legame a questa ricorrenza, grazie ad una porzione di popolazione che opera attivamente con slancio e generosità nel quartiere Bescurone.

Proprio la Comunità Cristiana di Bescurone, il Quartiere Bescurone, con il patrocinio della Città di Bra, invitano tutta la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti religiosi e occasioni di svago per tutti i gusti. Di seguito, gli eventi da non perdere, in programma dal 2 al 5 ottobre.

Giovedì 2 ottobre, dalle ore 18, in via Solferino (chiusa alle automobili) ci sarà l’apertura degli stand delle comunità marocchine, senegalesi, albanesi, romene e nigeriane, che presenteranno i loro costumi e le loro tradizioni. Seguirà aperitivo.

Venerdì 3 ottobre, presso la chiesa Beata Vergine del Rosario, dalle ore 10 alle ore 15, Adorazione eucaristica; ore 20.45, nella chiesa Beata Vergine del Rosario, ci sarà un incontro con fra Michele Rivoira, sul tema “I colori della condivisione” e seguirà (ore 21.20 circa) lo spettacolo teatrale dell’associazione Sportiamo di Bra dal titolo “Varietà 2025”, presentato da I Semplicemente Noi.

Sabato 4 ottobre, alle ore 20, presso il Palatenda, Polentata dell’amicizia con prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono 335/8233504 (Claudio) e 328/6483826 (Chiara) oppure presso il bar SportGente nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 18.30. A seguire il karaoke condotto da Marica e Roby.

Domenica 5 ottobre, Santa Messa alle ore 9.30 nella chiesa Beata Vergine del Rosario e anniversari di matrimonio; alle ore 10.30 aperitivo per tutti in giardino fronte chiesa; dalle ore 13.30 (campo da calcio) si disputa il Mundialito dell’amicizia, torneo di calcio misto a 5 per ragazzi e ragazze dagli 8 agli 11 anni; giochi per bambini; ore 14.30, nel giardino fronte chiesa, castagnata; ore 17.30, in chiesa, estrazione dei premi della Scatolata. Bel programmino eh?