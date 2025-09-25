Da domani sera e fino a domenica 28 settembre l'88^ Sagra dell' Uva Quagliano a Costigliole Saluzzo

Per la ricorrenza dell'88^ Sagra dell' Uva Quagliano è stato organizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che vede la sua partenza il venerdì 26 settembre con cena a base di polenta e spezzatino e a seguire intrattenimento musicale con il gruppo “Firme d'Autore in Concerto”.

Nella serata di Sabato 27 settembre dalle ore 19,30 cena con ambulanti street food in Via Vittorio Veneto e a seguire serata musicale con Dj set nel cortile del Municipio con DJ MUX, NEF e PITONE.

Domenica 28 settembre invece gli eventi partiranno già al mattino con mercatino per le vie del paese dalle ore 9. Seguirà la messa e apertura della " Scatolata" e poi alle 11,30 l'inaugurazione della Sagra con il Complesso Bandistico di Santa Cecilia, l'apertura del banco orto-frutticolo e la premiazione degli studenti meritevoli con la possibilità di degustare il vino Quagliano e prodotti tipici.

Dalle ore 15 lungo le vie del mercato saranno presenti:

Spettacolo itinerante con il gruppo musicale Tequila Band ;

; Luca Chiarva Show : esibizione sulla slackline nel cielo di Costigliole.

: esibizione sulla slackline nel cielo di Costigliole. Dalle ore 17 premiazioni dei costigliolesi distintisi per meriti sportivi e a seguire, consegna della cittadinanza onoraria di Costigliole Saluzzo ad Emmanuel Alby presso la Sala consigliare di Palazzo Giriodi.

premiazioni dei costigliolesi distintisi per meriti sportivi e a seguire, consegna della cittadinanza onoraria di Costigliole Saluzzo ad Emmanuel Alby presso la Sala consigliare di Palazzo Giriodi. Alle ore 21 presentazione del libro di Alberto Gedda "Musica da Fotocamera - Storie e Immagini della Musica Live" con l'accompagnamento musicale della cantante Chiara Rosso e della chitarra di Dario Littera.

Durante gli eventi sarà possibile visitare due mostre:

Mostra d'arte dal titolo "Alfabeta" a Palazzo Sarriod De La Tour organizzata dall'Associazione Giovanile Attivamente;

Mostra fotografica di Livio Ruatta, nel salone d’Onore di Palazzo Giriodi.

Per maggiori dettagli sulle serate è possibile consultare il programma dettagliato.



