Eventi | 25 settembre 2025, 11:30

Da domani sera e fino a domenica 28 settembre l'88^ Sagra dell' Uva Quagliano a Costigliole Saluzzo

Domani sera, venerdì 26, cena a base di polenta, sabato 27 cena con ambulanti street food e domenica 28 una ricca serie di appuntamenti per tutti i gusti

Per la ricorrenza dell'88^ Sagra dell' Uva Quagliano è stato organizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che vede la sua partenza il venerdì 26 settembre con cena a base di polenta e spezzatino e a seguire intrattenimento musicale con il gruppo “Firme d'Autore in Concerto”.

Nella serata di Sabato 27 settembre dalle ore 19,30 cena con ambulanti street food in Via Vittorio Veneto e a seguire serata musicale con Dj set nel cortile del Municipio con DJ MUX, NEF e PITONE.

Domenica 28 settembre invece gli eventi partiranno già al mattino con mercatino per le vie del paese dalle ore 9. Seguirà la messa e apertura della " Scatolata" e poi alle 11,30 l'inaugurazione della Sagra con il Complesso Bandistico di Santa Cecilia, l'apertura del banco orto-frutticolo e la premiazione degli studenti meritevoli con la possibilità di degustare il vino Quagliano e prodotti tipici.

Dalle ore 15 lungo le vie del mercato saranno presenti:

  • Spettacolo itinerante con il gruppo musicale Tequila Band;
  • Luca Chiarva Show: esibizione sulla slackline nel cielo di Costigliole.
  • Dalle ore 17 premiazioni dei costigliolesi distintisi per meriti sportivi  e a seguire, consegna della cittadinanza onoraria di Costigliole Saluzzo ad Emmanuel Alby presso la Sala consigliare di Palazzo Giriodi.
  • Alle ore 21 presentazione del libro di Alberto Gedda "Musica da Fotocamera - Storie e Immagini della Musica Live" con l'accompagnamento musicale della cantante Chiara Rosso e della chitarra di Dario Littera.

Durante gli eventi sarà possibile visitare due mostre:

  • Mostra d'arte dal titolo "Alfabeta" a Palazzo Sarriod De La Tour organizzata dall'Associazione Giovanile Attivamente;
  • Mostra fotografica di Livio Ruatta, nel salone d’Onore di Palazzo Giriodi.
  • Per maggiori dettagli sulle serate è possibile consultare il programma dettagliato.


 

