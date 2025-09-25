Racconigi: domenica 28 settembre nuovo appuntamento con il Trovarobe

Questa domenica, 28 settembre, le vie e le piazze del centro storico di Racconigi ospiteranno un nuovo appuntamento con Il Trovarobe, grande mercato dell’antiquariato, collezionismo e modernariato, promosso dall’Associazione di commercianti Racconigincentro. Sarà possibile trovare le bancarelle dalle ore 7:30 alle ore 18 circa.

“I partecipanti potranno trovare un’enorme varietà di prodotti, dall’abbigliamento agli accessori, dai libri agli arredi per la casa –commentano gli organizzatori- Il mercatino Trovarobe è anche un’ottima occasione per scoprire la città di Racconigi, con i suoi ristoranti, i suoi negozi e le numerose attrazioni”.

Gli altri appuntamenti con Il Trovarobe a Racconigi nel 2025 saranno i seguenti: 26 ottobre, 23 novembre e 28 dicembre.

Per avere maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di svolgimento è possibile contattare il numero 339-7767532.

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.