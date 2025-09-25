Viaggio di studio in Germania per il Bonelli e il De Amicis di Cuneo

Ma chi l’ha detto che imparare il tedesco è impossibile? Quattro allieve della classe 5A RIM del Bonelli di Cuneo hanno deciso di provare a mettere in campo le conoscenze apprese durante gli ultimi due anni e sono partite per la Germania insieme ad un gruppo di ragazzi del De Amicis e a due docenti.

Le studentesse hanno soggiornato dal 7 al 13 settembre ad Augsburg, una splendida cittadina bavarese ad un’ora di distanza da Monaco di Baviera. Sono state accolte in famiglia e hanno frequentato una scuola di lingua, che ha permesso loro di mettersi in gioco e di migliorare notevolmente il loro tedesco.

Durante i pomeriggi hanno visitato la città con i suoi musei e le sue vie caratteristiche e si sono anche recate in treno a Monaco, la raggiante capitale della Baviera. Una giornata intera è stata, infine, dedicata alla visita del fiabesco castello di Neuschwanstein, conosciuto per aver ispirato i castelli di Walt Disney.

E’ stata un’esperienza più che positiva, insomma, che ha incentivato ancora di più le ragazze ad appassionarsi allo studio di questa lingua che, a volte, purtroppo spaventa, ma che spalanca le porte della mente e del futuro lavorativo.