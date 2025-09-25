 / Solidarietà

Solidarietà | 25 settembre 2025, 18:23

A.I.D.O. presenta: “Nel Buio la Luce del Cuore – note che donano la vita”

L’iniziativa vuole essere un momento di musica, cultura e riflessione, con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e della donazione

Venerdì 3 ottobre 2025 alle 21 presso il Monastero della Stella di Saluzzo si terrà la serata dal titolo: “Nel Buio la Luce del Cuore – note che donano la vita”.

La serata prevede:

  • Concerto “al buio” del Maestro Fabrizio Sandretto, pianista torinese non vedente che ha riscosso grande successo internazionale e che nel 2022 ha avuto l’onore di esibirsi all’Eurovision Song Contest di Torino.
  • Presentazione del libro “Il perimetro del dono” di Massimo Zambon, raccolta di toccanti testimonianze di persone che hanno vissuto l’esperienza del dono di midollo, sangue e organi.

L’iniziativa vuole essere un momento di musica, cultura e riflessione, con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e della donazione, valori fondamentali per A.I.D.O.

Informazioni e contatti:

