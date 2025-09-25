 / Sport

Sport | 25 settembre 2025, 12:29

Alba Shuttle propone i nuovi corsi di Badminton e la novità del Pickleball

I corsi si svolgeranno a cura di istruttori qualificati nelle palestre delle Scuole elementari “Montessori” e Coppino “

All’edizione 2025 di  “ Sport in Piazza “,  Alba Shuttle ha allestito un campo da badminton e uno da pickleball. 

Il nuovo bellissimo sport di racchetta  (nuovo  per l’Italia) nato negli Stati Uniti nel 1965 è in piena espansione con milioni di praticanti in America e riscuote un clamoroso consenso anche in Europa. I due campi sono stati presi d’assalto dai bambini e da molti adulti che si sono divertiti a  provare entrambi gli sport. Tra di loro anche il Sindaco Alberto Gatto, dimostrando notevoli capacità coordinative. 

I corsi promossi da Alba Shuttle per imparare queste due discipline si svolgeranno a cura di istruttori qualificati nelle palestre delle Scuole elementari “Montessori” e Coppino “ nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdi dalle 17 in avanti. 

Per informazioni telefonare al  3282318922, mail: shuttlealba@gmail.com.

cs

