Sport | 25 settembre 2025, 18:27

Asd Yamato Judo Boves: la dodicenne Celeste Piva al Trofeo Coni 2025

Dal 28 settembre al 1 ottobre Celeste combatterà sul tatami nella categoria 52 kg insieme con altri sei atleti judoisti piemontesi

Dal 28 settembre al 1 ottobre la dodicenne dell’Asd Yamato Judo Boves Celeste Piva combatterà sul tatami nella categoria 52 kg insieme con altri sei atleti judoisti piemontesi.

Celeste, allenata dal Maestro Leonardo Nicosia, è determinata per dare il massimo.

Partiamo con il botto”, commenta Daniele Piva, vice presidente di Yamato e padre dell’atleta, orgoglioso di questo traguardo insieme al Presidente Christian Giordanengo.

 Nel frattempo sono ripartiti e proseguono i corsi di judo con successo di partecipanti, principianti e consolidati; sabato l’Asd Yamato Judo Boves ha partecipato a Sport in Piazza, dove più di cento bambini sono saliti sul tatami per provare questa disciplina.

