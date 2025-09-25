Ciclismo: domani è il turno di Pietro Mattio ai Mondiali in Ruanda

Domani, venerdì 26, sarà il grande giorno per Pietro Mattio che prenderà il via nella prova in linea under23 dei Campionati Mondiali di ciclismo.

Per il piaschese si tratta della seconda partecipazione alla corsa iridata, dopo l’edizione di Zurigo 2024, conclusa al 79° posto. L’anno scorso si mise al servizio del più quotato Giulio Pellizzari, contribuendo al suo piazzamento a ridosso dei primi 10 (11esimo).

Il portacolori del Team Visma / Lease a Bike quest’anno è spesso stato aggregato alla squadra World Tour, con cui correrà definitivamente dalla prossima stagione, e ha partecipato sia al Giro d’Italia Next Gen che al Tour de l’Avenir.

Insieme al 21enne di Piasco rappresenteranno l’Italia Alessandro Borgo, Lorenzo Finn e Simone Gualdi. Il giovane cuneese dovrà probabilmente aiutare i compagni di squadra più “esperti” e farsi comunque trovare pronto per qualche azione da lontano.

La corsa vedrà gli atleti affrontare per 11 volte il circuito di Kigali, per un totale di 164,4 km e circa 3500 metri di dislivello. Sarà dunque un Mondiale ad appannaggio degli scalatori, agevolati anche dal percorso molto tecnico e privo di pianura.

Il favorito numero uno è sicuramente il belga Jarno Widar, seguito dal francese Maxime Decomble e dallo sloveno Jakob Omrzel. Proverà a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista anche l’azzurro Lorenzo Finn.

Gli italiani andranno dunque alla ricerca del titolo iridato under23 che manca dal 2021, quando Filippo Baroncini bissò la vittoria di Samuele Battistella nel 2019 (nel 2020 la gara non si svolse a causa della pandemia).