Francesca Ghelfi d'oro ai mondiali di corsa in montagna e trail running: la squadra femminile di uphill trionfa a Canfranc

Italia sul podio nella prima giornata dei Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trail Running a Canfranc, sui Pirenei spagnoli.

La squadra femminile di uphill conquista infatti la medaglia d’oro conquistando il titolo mondiale e prima artefice del risultato è la piemontese Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), autrice di una splendida prova che le vale il quinto posto.

Transitata in settima posizione a circa metà gara, nel tratto finale Ghelfi prosegue la sua scalata recuperando due posizioni e terminando così a ridosso del podio, come successo nel 2023 a Innsbruck quando fu quarta.

Alle sue spalle settima Lucia Arnoldo e 19ma l’altra piemontese Benedetta Broggi (Sport Project VCO). Il risultato di squadra è poi completato dal 24mo posto di Matilde Falchetti.

Al maschile la classifica è meno positiva per la squadra azzurra che chiude nona; miglior piazzamento individuale l’ottavo posto di Andrea Elia mentre il piemontese Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) è 30mo (secondo degli italiani, poi Xavier Chevrier 50mo e Tiziano Moia 51mo).