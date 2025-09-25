 / Sport

Sport | 25 settembre 2025, 18:45

Francesca Ghelfi d'oro ai mondiali di corsa in montagna e trail running: la squadra femminile di uphill trionfa a Canfranc

Prima artefice del risultato è la portacolori della Pod. Valle Varaita, autrice di una splendida prova che le vale il quinto posto

La squadra femminile di uphill (foto fidal piemonte)

Italia sul podio nella prima giornata dei Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trail Running a Canfranc, sui Pirenei spagnoli. 

La squadra femminile di uphill conquista infatti la medaglia d’oro conquistando il titolo mondiale e prima artefice del risultato è la piemontese Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), autrice di una splendida prova che le vale il quinto posto. 

Transitata in settima posizione a circa metà gara, nel tratto finale Ghelfi prosegue la sua scalata recuperando due posizioni e terminando così a ridosso del podio, come successo nel 2023 a Innsbruck quando fu quarta. 

Alle sue spalle settima Lucia Arnoldo e 19ma l’altra piemontese Benedetta Broggi (Sport Project VCO). Il risultato di squadra è poi completato dal 24mo posto di Matilde Falchetti.

Al maschile la classifica è meno positiva per la squadra azzurra che chiude nona; miglior piazzamento individuale l’ottavo posto di Andrea Elia mentre il piemontese Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) è 30mo (secondo degli italiani, poi Xavier Chevrier 50mo e Tiziano Moia 51mo).

fidal piemonte

