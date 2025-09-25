Tennis Pedona, inaugurato il nuovo campo coperto in GreenSet

Festa grande al Tennis Comunale Pedona per l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo coperto in GreenSet. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, tra cui la sindaca Roberta Robbione, gli assessori Boaglio, Rosato, Armando e Monaco, la consigliera Manassero e il PM della Repubblica Italiana Raffaele Delpui, oltre a tanti soci e amici della società. “Abbiamo vissuto una giornata indimenticabile”, hanno commentato i promotori dell’iniziativa, ringraziando la comunità per la calorosa partecipazione.

Sul campo sono stati protagonisti i maestri e gli istruttori del circolo, che hanno portato tanti bambini a respirare l’entusiasmo della nuova stagione sportiva. Un momento speciale è arrivato con l’esibizione di Andrea Gola e Andrea Bolla, che hanno regalato al pubblico grandi scambi. “Con impegno, dedizione e tanta voglia di lavorare è possibile coltivare i propri sogni e arrivare a giocare ad altissimi livelli”, hanno sottolineato.

L’inaugurazione è stata anche occasione per sottolineare la collaborazione sempre più stretta con il Country Club, definita dagli organizzatori “una forte sinergia che punta a offrire una scuola tennis all’altezza dei migliori canoni, capace di crescere giovani talenti e dare spazio a tutti”.

Il grazie finale è andato ai soci, alle famiglie e a tutti i cittadini presenti: “Questa è per noi una grande sfida e un grande impegno, che vogliamo condividere con il Comune, con lo sport borgarino e con chi sceglierà di giocare con noi”.

La scuola tennis del Pedona partirà ufficialmente il 13 ottobre 2025 e si concluderà il 31 maggio 2026. Le iscrizioni sono già aperte.