Via ai Campionati Mondiali di Mountain and Trail Running: Ghelfi, Rostan e Chialvo nella spedizione azzurra

A Canfranc, sui Pirenei, nella comunità autonoma di Aragona, a pochi chilometri dal confine con la Francia, è tutto pronto per i Campionati Mondiali di Mountain and Trail Running 2025. È la terza edizione della rassegna iridata che congiunge le due specialità della corsa in montagna dopo le edizioni di Chiang Mai (2022) e Innsbruck (2023). 1600 gli atleti accreditati, 80 le Nazioni presenti, con tutti e cinque i continenti ben rappresentati.

PROGRAMMA GARE. Si parte oggi, giovedì 25 settembre, con la prova di uphill (corsa in montagna sola salita), venerdì 26 sarà invece la volta dello short trail, sabato 27 del long trail, si chiude domenica 28 con la prova classic di corsa in montagna (salita e discesa) con precedenza d’orario alle categorie u20, ultima a partire la prova assoluta maschile alle 12.30.

I PIEMONTESI. Per quanto riguarda il folto gruppo di piemontesi in gara, i primi a scendere in gara saranno la campionessa italiana di uphill Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) insieme a Benedetta Broggi (Sport Project VCO), a seguire la prova maschile con Andrea Rostan (Atl. Saluzzo). Ghelfi a Innsbruck fu 18ma, Rostan 14mo.

Venerdì, con lo short trail, da seguire Cecilia Basso, torinese del GS Orecchiella Garfagnana, mentre nel long trail di sabato possono puntare alle parti alte della classifica sia Cristian Minoggio (Sport Project VCO) che Andreas Reiterer (ASD Run Fast) visto che il percorso si sposa molto bene con le caratteristiche di entrambi. Al femminile invece Martina Valmassoi (ASD Run Fast) aveva sfiorato il podio di specialità a Innsbruck nel 2023; da seguire anche Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) che è la campionessa italiana in carica.

La domenica spazio ai giovani che si cimenteranno nella prova classica appunto, in salita e discesa. L’allieva Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo) è all’esordio con la nazionale di corsa in montagna mentre ha già vestito la maglia azzurra agli Europei di Cross lo scorso anno in Turchia; al maschile invece da seguire la coppia della Sport Project VCO composta da Stefano Perardi e Pietro Ruga che avevano già vestito la maglia azzurra nell’International U18 Mountain Running Cup lo scorso anno sempre in Spagna ad Aguilar de Campóo (Montaña Palentina). Con loro Francesco Pepe (Pol. Bairese) all'esordio in azzurro.