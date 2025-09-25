Palazzo Lascaris accoglie i “numeri uno” dello Street Food piemontese

“A Lorena Salvatico e Alberto Vinai, per i prestigiosi riconoscimenti ricevuti e per l’impegno a valorizzare con il loro lavoro i prodotti di qualità e le eccellenze enogastronomiche del nostro Piemonte”.

Sono queste le parole scritte sulla pergamena che il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha consegnato ai coniugi originari del Cebano che nel mese di luglio sono stati premiati a Roma dalla guida Street Food 2026 del Gambero Rosso quale miglior locale in Piemonte. Da 36 anni Lorena e Alberto accolgono i clienti all’area di servizio Festival Snack Bar di Rio Colorè Ovest, sull’autostrada A6 Torino-Savona, facendo conoscere a viaggiatori, pendolari e turisti le eccellenze del Piemonte: dalla salsiccia cruda di Bra ai dolci del territorio, dalla frittata ai funghi, alle castagne. Un tripudio di colori e sapori che rende il Festival Snack Bar una tappa fissa per i buongustai e una piacevole sorpresa per chi viaggia in autostrada.

“Sono molto contento di consegnare questa pergamena a Lorena e Alberto - ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia - perché anche io sono un loro cliente e quindi conosco bene la qualità dei prodotti che si possono trovare nell’area di servizio, nonché la passione che entrambi mettono nel lavoro. Un piccolo riconoscimento - ha concluso Graglia - che vuole però avere un grande valore simbolico. Grazie per essere degli ambasciatori del territorio, di far conoscere le nostre eccellenze ai clienti che fanno tappa da voi e spesso arrivano da molto lontano. Siete una bella vetrina per il nostro territorio e per questo ve ne siamo grati”.

“Ringraziamo il vicepresidente del Consiglio Graglia per averci voluto incontrare e per le sue belle parole - hanno detto Lorena Salvatico e Alberto Vinai -. Metteremo la pergamena in bella mostra al bar, perché questo è un riconoscimento molto gradito, che ci sprona a fare ancora di più e ancora meglio”.



