 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 26 settembre 2025, 19:39

Grazie di cuore a chi ha reso speciale “Caluma el vache”

I fratelli Dalmasso, con i genitori, ringraziano istituzioni, collaboratori e comunità per il sostegno e la fiducia, ricordando con affetto i nonni e i sacrifici della famiglia

Riceviamo e pubblichiamo:

E' doveroso da parte nostra ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione e di aver scelto il nostro Alpeggio che ci riporta nel cuore ai nonni paterni che proprio in questi luoghi e in questi pascoli hanno vissuto e lavorato. 

Un grazie in primis a Confagricoltura ed a tutti i suoi collaboratori e personale dipendente che è sempre al nostro fianco non solo in questa occasione ma ogni volta che la legislazione e la burocrazia lo richiedono. 

Un grazie al Comune di Limone Piemonte e a tutte le autorità che sono intervenute, al personale di pubblica sicurezza e protezione civile. Un grazie alla Lift che supporta in modo tempestivo ogni nostra richiesta durante l'alpeggio.

Grazie a chi ha avuto fiducia in noi e ci ha affidato parte del bestiame in custodia.

Non possiamo non ringraziare nostro nonno materno Pietro per averci trasmesso questa passione per l'allevamento ed i nostri genitori che con sacrifici hanno permesso di realizzare i nostri sogni.

Ci auguriamo di non aver dimenticato nessuno e ci scusiamo per avervi fatto attendere a lungo l'arrivo della mandria 

Fratelli Dalmasso con i genitori

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium