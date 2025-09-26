Alba manifesta per Gaza: appuntamento domenica 28 settembre

Domenica 28 settembre alle 17:30, Alba si ritroverà in piazza Michele Ferrero per un momento di solidarietà con la popolazione di Gaza e per chiedere con forza la fine del genocidio. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio della pace della città di Alba insieme alla Rete cuneese per la Palestina e alle Donne in nero contro la guerra, che invitano tutte le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi.

La manifestazione si inserisce nel contesto di mobilitazioni solidali che in tutta Italia stanno portando migliaia di persone in piazza per esprimere vicinanza al popolo palestinese e sollecitare una presa di posizione chiara contro le violenze e l’occupazione. Alba conferma così il suo impegno civico e la volontà di farsi portavoce di pace e giustizia internazionale.