Casa Extra apre le sue porte a nuove possibilità e restituisce alla comunità locali abbandonati [FOTO]

Casa Extra apre le sue porte tra festa, giochi e musica. Nel pomeriggio l'inaugurazione a Cuneo in via Bruni 6.



Il progetto del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, durato due anni e mezzo, ha visto dare nuova vita a un edificio comunale, ex sede della casa del fascio femminile, diventando oggi inclusivo e luogo di opportunità per ragazzi e ragazze disabili verso il loro percorso di autonomia.

Lo spazio, concesso in comodato al Consorzio, è stato oggetto di un'importante riqualificazione e rigenerazione.

Nei due appartamenti dislocati tra il primo e il secondo piano della palazzina potrà accogliere fino a dodici persone con disabilità e da fine luglio sono abitati da alcuni ragazzi che erano in carico presso “La Via” a San Rocco Castagnaretta, una realtà più protetta, ma più scomoda. La centralità favorirà anche la mobilità degli ospiti verso i propri impegni lavorativi.

(Il presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Giancarlo Arneodo)

Un monolocale al piano terra è, invece, destinato a persone in uscita da situazioni di grave marginalità, ancora in fase di identificazione.



Al piano terra, sempre da agosto, si sono trasferiti dalla Caserma Cantore trovando, così, casa gli uffici del Servizio Integrazione al Lavoro.



L’intervento strutturale su Casa Extra ha comportato un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, di cui 430 mila euro di fondi Pnrr, 460 mila euro di fondi comunali, 135 mila euro della Compagnia di San Paolo e 65 mila euro della Fondazione Crc. Ulteriori 450 mila euro di fondi Pnrr hanno permesso la realizzazione dei percorsi di accompagnamento sociale.





(Le autorità all'inaugurazione)

Il progetto sociale è stato realizzato con le Cooperative Sociali Proposta 80, Animazione Valdocco e Insieme a Voi, i cui operatori, insieme a quelli del Consorzio, hanno dato vita alle equipe multiprofessionali che accompagnano i percorsi di autonomia.

Il legame tra passato e presente è stato trasferito anche nell’identità visiva e negli interventi creativi sulla facciata e nel cortile interno, a cura dell’Associazione Art.ur, ideati da Costanza Matteucci col collettivo francoitaliano Atelier Bruits, con l’obiettivo di trasformare l’edificio in un segno riconoscibile e vivace nel quartiere.





Un nome, quello scelto, che racconta una trasformazione. A deciderlo un percorso partecipativo che ha coinvolto i futuri residenti, istituzioni, stakeholder e comunità del quartiere e che nelle poche parole vuole evocare questa trasformazione. Extra richiama la capacità di andare oltre, rielaborare il passato e trasformarlo in energia positiva. Casa riporta al calore, alla quotidianità e alla convivenza: un luogo accogliente per l’intera comunità.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali, ognuno sottolineando un aspetto del progetto e il valore della collaborazione che lo ha reso possibile.

Il presidente del Csac, Giancarlo Arneodo, rivolgendosi ai ragazzi dopo i ringraziamenti di rito, ha ricordato: "I diritti individuali esistono, anche quelli sociali, come i doveri", mentre la direttrice del Csac, Giulia Manassero, ha evidenziato: "Un progetto impegnativo e ambizioso, ma che con orgoglio deriva dalla coesione istituzionale".

Sono intervenute anche le parlamentari Monica Ciaburro e Chiara Gribaudo che hanno ringraziato per l’iniziativa, sottolineandone "l’attenzione all’autonomia e alla prospettiva inclusiva". Era presente anche la consigiere regionale Marro.

A fare gli onori di casa la sindaca Patrizia Manassero che si è congratulata per il risultato, dicendosi "orgogliosa della collaborazione tra istituzioni, Comune e Csac", mentre il vicepresidente della Fondazione Crc, Ezio Gola, ha ricordato che si tratta di "un’iniziativa progettuale che rientra negli obiettivi della Fondazione, dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale".

Per la Fondazione Compagnia di San Paolo è intervenuto Alberto Raviola, che ha citato un insegnamento di Quaglia: "Come insegna Quaglia, se si fa in rete si ottiene di più che da soli".

All’inaugurazione ha partecipato anche l’assessore regionale Maurizio Gallo.