Domani si balla sotto la Torre del Belvedere con Gabry Ponte

Conto alla rovescia per un fine settimana all'insegna della musica. Dopo Bob Sinclar nel 2024, sarà Gabry Ponte il protagonista di “Sunset Vibes”, il format musicale del festival Movì che porterà domani, sabato 27 settembre, nei Giardini del Belvedere un dj set di risonanza mondiale.

Il festival, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’associazione Wake Up, ha già ospitato nomi di prestigio come la Premiata Forneria Marconi, Tedua, Rose Villain e Marky Ramone, oltre a decine di protagonisti amati soprattutto dal pubblico più giovane.

“Vogliamo dare cittadinanza ad ogni gusto musicale e spazio ad ogni genere, rendendo al tempo stesso Mondovì protagonista della scena nazionale e internazionale – spiega l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno –. Siamo convinti che cultura e intrattenimento non possano che arricchire la nostra Comunità e portare valore a tutto il territorio. Certo, è una sfida sempre più impegnativa, soprattutto per una città di piccole dimensioni, ma siamo felici di affrontarla insieme ad associazioni e sponsor che non fanno mai mancare il loro sostegno”.

INFO

Apertura dalle 19.

Si ricorda di scaricare il biglietto prima di accedere all’area per agevolare le procedure di ingresso.

Dalle 20 si esibiranno NCL – Nozzleholder – Fragare e Judici, mentre il closing cat sarà affidato a Gabry Ponte.

Food Lounge con menù gourmet presente nell’area del concerto.

Si accettano pagamenti contanti, POS e Satispay.

Speciale ticket “Sunset Vibes” acquistabile online (link in bio), oppure direttamente in loco al prezzo di 5€ A/R.

Restano validi i carnet di abbonamento e le altre tipologie di biglietto.

Accesso area persone con disabilità

È prevista un’area riservata per persone con disabilità; gli stuarts all’ingresso agevolano l’accesso in presenza di situazioni che lo richiedono.

Per poter riservare l’accesso inviare una mail a: associazione.wakeup@legalmail.it.

Alla richiesta dovrà essere allegata: copia della Disability Card (Carta Europea della Disabilità), oppure, in alternativa, copia del verbale/tesserino rilasciato da INPS o ASL che attesti la condizione di disabilità ai sensi della normativa vigente.

Al momento dell’ingresso, ai tornelli sarà sufficiente comunicare il nominativo indicato nella mail di prenotazione.

Si precisa che: l’acquisto del biglietto è richiesto esclusivamente per l’accompagnatore; è previsto l’accesso per un solo accompagnatore all’interno dell’area riservata. L’area ha posti limitati, pertanto è possibile che la richiesta non venga accolta.

PARCHEGGI

È possibile lasciare l’auto nei parcheggi di piazza della Repubblica e utilizzare la funicolare che sarà in funzione fino alle 2.

Chi è provvisto di Card Park può accedere al parcheggio multipiano del Belvedere esponendola sul cruscotto.

All’interno dell’area concerti NON è consentito introdurre:

Cibo e bevande (sono presenti punti ristoro)

Borse o zaini ingombranti, trolley, valigie

Bottiglie in vetro o in plastica superiori a 0,5 l

Borracce in plastica o metallo

Spray, bombolette, contenitori a pressione

Biciclette, monopattini, overboard, pattini

Oggetti contundenti, lame, materiali esplosivi, armi

Droni, caschi, laser o puntatori luminosi

Strumenti musicali, amplificatori, materiali promozionali non autorizzati

Per la sicurezza di tutti, non è consentito l’accesso con animali domestici, fatta eccezione per cani guida.