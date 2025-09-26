 / Attualità

Attualità | 26 settembre 2025, 08:24

Al Colle della Maddalena si inaugura una targa dedicata al “Cammino di Santiago”

L’iniziativa è nata da un’idea di Manrico Canepari e Claudio Dutto, in collaborazione con l’Associazione Les Amis des Chemin de Copostelle et de Rome

Il Colle della Maddalena ospiterà, nella giornata di giovedì 2 ottobre, una cerimonia per la posa di una targa dedicata al Cammino di Santiago de Compostela, che attraversa la provincia di Cuneo, collegando Roma a Santiago de Compostela e viceversa.

 

Il santuario di Santiago de Compostela

L’iniziativa della targa è nata da un’idea di Manrico Canepari e Claudio Dutto, in collaborazione con l’Associazione Les Amis des Chemin de Copostelle et de Rome, che hanno portato a termine e realizzato il lavoro iniziato dallo scomparso Gabriele Gorzegno, a cui viene dedicato questo cammino.

Alla breve cerimonia è prevista la partecipazione di pellegrini italiani e francesi.

diemme

