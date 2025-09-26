Il Teatro Salomone di Cherasco apre le porte alla nuova stagione: serata inaugurale gratuita il 3 ottobre

Il Teatro delle Dieci è lieto di annunciare l’inaugurazione della nuova stagione teatrale 2025/2026 presso il Teatro Salomone di Cherasco.

L’evento di apertura si terrà venerdì 3 ottobre, alle ore 21, e sarà una serata gratuita dedicata a tutti: spettatori affezionati e nuovi curiosi, pronti a scoprire il cartellone della stagione.

Durante la serata saranno svelati in anteprima gli spettacoli che animeranno il Teatro Salomone da ottobre a maggio: un cartellone ricco, variegato e di qualità, pensato per coinvolgere pubblici diversi. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di vincere biglietti omaggio per gli eventi in programma e di respirare fin da subito l’energia e il calore della comunità teatrale di Cherasco.

Come non mai in questa stagione il teatro è pensato come pane quotidiano: nutre, sostiene e dona energia. È un luogo di incontro dove le storie diventano emozione condivisa.

Il pubblico è invitato a sedersi attorno a una tavola speciale, quella del palcoscenico, dove ogni spettacolo è come un piatto da assaporare: storie che saziano la curiosità, risate come leggeri dessert, emozioni intense come vini rossi corposi. Il menu 2025/26 propone spettacoli per tutti i palati: commedie, cabaret, stand-up, teatro musicale, danza, nuove drammaturgie che raccontano il nostro presente e appuntamenti dedicati alle famiglie. Torna anche la seconda edizione del Concorso nazionale di Corti Teatrali “Risveglio della Lumaca”, con proposte innovative e sorprendenti.

La stagione si compone di quattro percorsi:

Una sera a teatro : i grandi spettacoli del venerdì sera, il cuore della programmazione.

: i grandi spettacoli del venerdì sera, il cuore della programmazione. Teatro per famiglie : la domenica pomeriggio con spettacolo + merenda per grandi e piccini.

: la domenica pomeriggio con spettacolo + merenda per grandi e piccini. Eventi speciali : appuntamenti fuori cartellone che arricchiscono la stagione.

: appuntamenti fuori cartellone che arricchiscono la stagione. Le domeniche tranquille: spettacoli del territorio a cura del PTB (Piccolo Teatro di Bra), accompagnati da una tazza di tè

Il sipario della stagione si alzerà ufficialmente venerdì 10 ottobre alle ore 21 con Teresa Cinque in Femminismo per principianti. Non una lezione né una conferenza, ma una lettura ironica e pungente che smonta con leggerezza stereotipi e pregiudizi patriarcali. Con la regia di Simona Nasi e il supporto sonoro di Francesco Menconi, lo spettacolo trasforma la riflessione in un momento teatrale di libertà e satira intelligente.

Si ringrazia il Comune di Cherasco per il sostegno, lo sponsor ufficiale Gemini Project, il partner Radio BraOnTheRocks e il Piccolo Teatro di Bra per la preziosa collaborazione. La stagione è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione CRC – Bando Pop.