Attualità | 26 settembre 2025, 08:51

L'Urologia di Savigliano porta il suo contributo scientifico anche ad Abu Dhabi

La dottoressa Filocamo è intervenuta, negli Emirati Arabi, al principale congresso internazionale sulla continenza con uno studio urodinamico sui pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna

La dottoressa Filocamo

L'Urologia di Savigliano porta il suo contributo scientifico anche ad Abu Dhabi partecipando al principale congresso internazionale sulla continenza con uno studio urodinamico sui pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna.

La dottoressa Filocamo dopo il congresso Europeo di Madrid è volata fino agli Emirati Arabi Uniti per esporre un lavoro osservazionale che indaga la funzionalità vescicale prima e dopo intervento di TURP (resezione transuretrale, intervento che consiste nell’asportazione di una parte della prostata).

 

c.s.

