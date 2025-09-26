Polentata solidale a Demonte: il Lions Club Cuneo abbraccia 130 persone in un evento all'insegna dell'inclusione

Nella giornata di mercoledì 24 settembre si è svolta la tradizionale polentata solidale, un Service Lions, che ha visto la partecipazione delle persone con disabilità provenienti dai centri e dalle associazioni La Cascina, Orizzonti, Carmagnola e Il Ramo. L’incontro ha riunito oltre 130 persone in un clima di condivisione e comunità. La polenta è stata preparata dagli Alpini del Gruppo di Demonte, ai quali va il ringraziamento di tutti i partecipanti.

L’iniziativa, promossa da Luigi e Ornella Picollo, rappresenta un importante momento di coesione territoriale e anticipa la settimana bianca di Festiona, durante la quale i ragazzi saranno assistiti sulle piste da sci dai soci del Lions Club di Cuneo.

Alla polentata erano presenti i soci Lions Mario Giuliano, Luigi Capello e Angelo Bramard con le rispettive consorti, Matilde De Francisco e Carla Delmastro.

Presenti inoltre la presidente Noemi Mallone e il vicepresidente Stefano Mattio.

“È stato un momento di grande gioia e condivisione – ha dichiarato la presidente Mallone –. Ringrazio gli Alpini, il Comune di Demonte per aver fornito la struttura, la Scuola di sci Valle Stura di Festiona con i suoi volontari, i soci Lions, la Ditta Lekkerland Fratelli Serra di Peveragno, Acqua Sant’Anna, la Panetteria Antica Madia di Gaiola, Ornella e Luigi Picollo per il loro impegno e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata speciale”.