Povertà e lavoro, se ne parla a Bra in una serata tra testimonianze, problemi e prospettive

Un sogno impossibile o una sfida da vincere? L’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Torino, gli uffici per la pastorale sociale e del lavoro e della cultura della diocesi di Alba rispondono alla domanda con il convegno dal titolo: “Lavoro povero, interventi della formazione e delle politiche attive del lavoro”.

L’appuntamento, che vanta il patrocinio del Comune di Bra e del Comune di Alba, è in calendario nella serata di lunedì 6 ottobre, presso l’Istituto salesiano “San Domenico Savio” di Bra (viale Rimembranze, 19).

Lo scopo degli organizzatori è «Far conoscere le situazioni dei lavoratori poveri e gli interventi che vengono attuati, approfondire le cause del fenomeno del lavoro povero e proporre qualche possibile azione, attraverso il supporto di testimoni e di esperti».

Si comincia alle ore 20.30. Porteranno i saluti: don Riccardo Frigerio, direttore della casa salesiana braidese; Piero Racca dell’ufficio per la cultura della diocesi di Alba; don Gilberto Garrone, parroco e rettore del Santuario della Madonna dei Fiori di Bra. Seguirà l’introduzione di Alessandro Svaluto Ferro dell’ufficio della pastorale del lavoro di Torino.

Alle ore 21 intervengono: Giorgio Vernoni, ricercatore IRES Piemonte; Manuela Negro del Centro per l’impiego di Alba-Bra, Agenzia Piemonte Lavoro.

Alle ore 21.30 testimonianze di Claudia Alessandri della Caritas interparrocchiale di Bra; Luigi Capocchia di Confartigianato zona di Bra.

Alle ore 21.45 tavola rotonda e dibattito sul tema: “Servizi al lavoro e formazione per un’occupazione dignitosa nel territorio Alba-Bra” con la partecipazione di: Valter Manzone dell’Agenzia formativa CNOS-FAP; Paolo Zoccola dell’Agenzia formativa APRO; Luigi Barbero direttore dell’ASCOM Bra; Roberto Marengo dell’Agenzia per il lavoro SEAZ; Gianni Baratta della CISL; Sandro Durando di Confcooperative. Conduce Arturo Faggio, esperto in istruzione e formazione.

Alle ore 22.45 conclusione con discorsi di: Gianni Manzone dell’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro di Alba; Gianni Fogliato, sindaco di Bra; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

La serata non sarà solo un momento di analisi, ma un’occasione concreta per pensare insieme, pregare e progettare un futuro diverso.