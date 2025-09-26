Prime nevicate in quota, chiude il Buco di Viso

A seguito delle recenti nevicate e delle condizioni meteorologiche che si possono già definire invernali in quota, operatori della francese Riserva naturale nazionale di Ristolas–Mont Viso hanno effettuato la chiusura annuale del Buco di Viso, che da oggi è dunque chiuso sul versante francese fino alla prossima primavera inoltrata.

Come ogni anno, la riapertura sarà disposta in base alle condizioni meteorologiche e allo stato di innevamento, in una data che resta quindi da definire.

Soltanto pochi giorni fa, il quotidiano “Le Dauphiné Libéré” ha tra l'altro dato la notizia che il Buco di Viso, o tunnel de la Traversette come è abitualmente definito in Francia, è stato inserito nell’elenco dei “Monumenti storici” redatto dal governo francese.



