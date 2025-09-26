 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 26 settembre 2025, 10:14

Prime nevicate in quota, chiude il Buco di Viso

Come ogni anno, la riapertura sarà disposta in base alle condizioni meteorologiche e allo stato di innevamento, in una data che resta quindi da definire

Prime nevicate in quota, chiude il Buco di Viso

A seguito delle recenti nevicate e delle condizioni meteorologiche che si possono già definire invernali in quota, operatori della francese Riserva naturale nazionale di Ristolas–Mont Viso hanno effettuato la chiusura annuale del Buco di Viso, che da oggi è dunque chiuso sul versante francese fino alla prossima primavera inoltrata.

Come ogni anno, la riapertura sarà disposta in base alle condizioni meteorologiche e allo stato di innevamento, in una data che resta quindi da definire.

Soltanto pochi giorni fa, il quotidiano “Le Dauphiné Libéré” ha tra l'altro dato la notizia che il Buco di Viso, o tunnel de la Traversette come è abitualmente definito in Francia, è stato inserito nell’elenco dei “Monumenti storici” redatto dal governo francese.


 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium