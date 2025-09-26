 / Attualità

Attualità | 26 settembre 2025, 08:35

Racconigi aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari

La ricorrenza ricorre oggi, 26 settembre, e richiama istituzioni e comunità a tenere alta l’attenzione sulla prevenzione dei rischi umanitari

Racconigi aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari

La Città di Racconigi aderisce alle iniziative del 26 settembre, Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, promossa a livello nazionale in collaborazione con Croce Rossa Italiana e ANCI nell’ambito della campagna “Nuclear Experience”. La ricorrenza richiama istituzioni e comunità a tenere alta l’attenzione sul disarmo nucleare e sulla prevenzione dei rischi umanitari.

"In un tempo attraversato da guerre e tensioni, senza entrare nel merito dei dossier geopolitici, vogliamo ribadire un principio semplice: la sicurezza delle persone e il valore della vita vengono prima di tutto. Aderiamo quindi a questa giornata con convinzione, certi che possa essere un piccolo ma significativo gesto di speranza", dichiara il Sindaco Valerio Oderda.

