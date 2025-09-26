Racconigi aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari

La Città di Racconigi aderisce alle iniziative del 26 settembre, Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, promossa a livello nazionale in collaborazione con Croce Rossa Italiana e ANCI nell’ambito della campagna “Nuclear Experience”. La ricorrenza richiama istituzioni e comunità a tenere alta l’attenzione sul disarmo nucleare e sulla prevenzione dei rischi umanitari.

"In un tempo attraversato da guerre e tensioni, senza entrare nel merito dei dossier geopolitici, vogliamo ribadire un principio semplice: la sicurezza delle persone e il valore della vita vengono prima di tutto. Aderiamo quindi a questa giornata con convinzione, certi che possa essere un piccolo ma significativo gesto di speranza", dichiara il Sindaco Valerio Oderda.