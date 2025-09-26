Sotto una luna che cresce: la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud ha una nuova sede

Finalmente ci siamo: la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud torna, pronta ad accogliere vecchi amici e nuovi lettori curiosi in uno spazio che cresce insieme a chi lo vive.

La biblioteca riapre le sue porte in nuovi locali e in una veste rinnovata: si sposta dal primo piano al piano terra del Centro Commerciale Cuneo Due, in nuovi locali più ampi, accoglienti, con affaccio sui Giardini Primo Levi e pensati per garantire accessibilità e fruibilità a tutti. Gli spazi sono stati progettati con zone dedicate alle tre principali fasce d’età: area 0-5 anni, spazio 6-10 anni e ragazzi 11-13 anni.

Con la riapertura, la biblioteca presenta anche una nuova identità grafica: a guidare l’ideazione del nuovo logo è stato il concetto di “luna che cresce”, ispirato dalla mezza luna rossa che caratterizza gli arredi. La biblioteca accompagna i lettori nella loro crescita e così ogni fascia d’età è rappresentata da una fase lunare e da un colore: il blu della luna nascente per i piccoli da 0 a 5 anni, il rosso della mezza luna per i bambini e ragazzi da 6 a 10 anni), il giallo della luna piena per i più grandi, da 11 a 13 anni. Questo sistema grafico identificherà le aree dedicate a ciascun target. Una luna che cresce, come chi legge, come chi sogna.

La Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud mantiene tutti i propri servizi: prestito libri e DVD, attività di promozione alla lettura, eventi didattici e ludici, assistenza da parte di personale esperto e volontari. Ogni utente può prendere in prestito fino a 4 libri e 2 DVD, con procedure informatizzate e rinnovo semplificato.

I servizi della biblioteca sono tutti gratuiti e l’apertura e la gestione del prestito sono assicurati dai volontari di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets che da sempre, per statuto, supporta le attività di promozione della lettura delle Biblioteche civiche di Cuneo.

Dichiara l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico: “Le nostre biblioteche cittadine stanno cambiando pelle: nuovi spazi per respirare di più e ospitare un numero crescente di funzioni e anche e soprattutto per essere luoghi in cui stare, bene, insieme. Siamo molto contenti della nuova veste della Biblioteca per Ragazzi di Cuneo sud, non solo perché dedicata ai più piccoli e giovani, ma perché frutto di un’operazione di comunità in cui le e i volontari dedicano tempo, idee e passione a garantirne la vitalità. Grazie all’Abl per l’immenso e prezioso supporto”.

Il trasferimento e il riallestimento della nuova sede sono stati possibili grazie a fondi PNRR e al contributo della Fondazione CRC, al sostegno della Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca di Baldi e al supporto di ABL.

L’inaugurazione ufficiale si terrà martedì 7 ottobre alle ore 17, in Via Luigi Teresio Cavallo, con la lettura animata a cura di Noau Officina Culturale:

I FANTASTICI LIBRI VOLANTI

Che cos'é un libro se non un buon amico? Storie per riflettere sulle storie, storie per ridere, giocare e volare con l'immaginazione, in compagnia di Morris Lessmore, orsi, colori primari e musica!

Per bambini dai 3 anni in su.

