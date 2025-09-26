Un murales per colorare la scuola: inaugurata l’opera alla Media “Einaudi” di Cavallermaggiore

È stato inaugurato questa mattina, venerdì 26 settembre, il nuovo murales che abbellisce la scuola secondaria di primo grado “Luigi Einaudi” di Cavallermaggiore.

L’opera è stata realizzata grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco ed è stata curata dal writer cuneese Andrea Mariani, in arte ‘Iban’.

Il murales rappresenta il progetto più votato tra le proposte sottoposte al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (Ccr), diventando così un segno concreto della partecipazione attiva dei giovani cittadini alle scelte della comunità.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Davide Sannazzaro, il direttore generale della Bcc di Cherasco Marco Carelli, la dirigente scolastica Simonetta Bogliotti, la consigliera comunale Elisa Rambaudi, la presidente dell’associazione Amici della Biblioteca Antonella Dogliatti, l’artista ‘Iban’ e naturalmente il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

“Il murales – ha spiegato il sindaco Sannazzaro – era stato richiesto dal Ccr per una classe che aveva come unica visuale un muro grigio. Grazie al contributo della Bcc Cherasco, banca che ci è sempre vicina, abbiamo potuto realizzare questa richiesta. I consiglieri hanno svolto un sondaggio per individuare l’argomento e un secondo per scegliere tra due bozzetti proposti dall’artista. Un ringraziamento speciale va all’associazione Amici della Biblioteca, a Daniela Magliano per la regia di questi momenti artistici e alla scuola per condividere con noi questa forma di educazione civica”.

L’opera, oggi colorata e ricca di significato, trasforma così uno spazio anonimo in un messaggio di partecipazione e bellezza, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e mondo del credito locale.



