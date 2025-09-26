Dal Cuneese al Giappone: quattordici aziende in missione all’Expo di Osaka

Dal 30 settembre al 3 ottobre si svolgerà in Giappone la missione istituzionale e di sviluppo affari organizzata presso l’Expo di Osaka da Confindustria Piemonte, insieme a Regione Piemonte e Ceipiemonte, Comune di Torino, Politecnico, Unioncamere Piemonte e Camera di Commercio di Torino, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione di partner pubblici e privati.

Saranno quattordici le imprese del Cuneese a partecipare a questo importante appuntamento, tante da rendere Confindustria Cuneo la territoriale più rappresentata all’interno della delegazione confindustriale piemontese. Dalla provincia di Cuneo hanno aderito: Almec, Argea, Bios Management, Compet-e, Cuneo Lube, Eliotec, Fimet Motori e Riduttori, Flextech, Fts, Marcopolo Engineering, Silvateam, Sisea, Università Pegaso e Versya.

La missione nasce con l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici e industriali con il Giappone, promuovere l’internazionalizzazione delle imprese cuneesi e piemontesi, accrescere ulteriormente l’attrattività del nostro territorio, valorizzare i settori di punta - dal manifatturiero all’agroalimentare, passando per i servizi - e aprire nuove opportunità di collaborazione tecnologica e commerciale.

Il primo appuntamento all’Expo di Osaka è previsto per martedì 30 settembre, nella sala conferenze del Padiglione Italia, con il convegno “Piemonte meets Osaka. Eccellenze piemontesi, export e investimenti in Giappone”. Dopo i saluti del Commissario generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani, della Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, del Presidente della Commissione Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte, Alessandro Battaglia, interverranno Davide Fantoni, Segretario generale della Camera di Commercio italiana a Tokyo, Giorgia Garola, Vicepresidente dell’Unione Industriali Torino e Presidente di Amma, l’Assessore della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, e il Presidente, Alberto Cirio.

Un altro momento di rilievo sarà l’evento organizzato dal Politecnico di Torino nella giornata di giovedì 2 ottobre, dal titolo “Volare: dove i sogni incontrano la tecnologia”. Saliranno sul palco dei relatori, tra gli altri, il Rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, e il Sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo.

Sono inoltre previste visite aziendali e istituzionali di grande interesse. In particolare, mercoledì 1° ottobre la delegazione sarà accolta a Kyoto negli stabilimenti di Nissha, storica multinazionale giapponese che opera nei settori dei materiali industriali, dei dispositivi elettronici, delle tecnologie mediche e della comunicazione, con un polo produttivo anche a Casalgrasso, in provincia di Cuneo.

Il 2 ottobre sarà la volta della visita, nella città di Nagoya, a Toyota City, cuore pulsante della nota casa automobilistica giapponese. Venerdì 3 ottobre la delegazione farà tappa al Panasonic Museum di Osaka, luogo simbolo della cultura industriale giapponese, che racconta la visione del fondatore Konosuke Matsushita, basata su etica, fiducia e responsabilità sociale.

"La missione a Osaka rappresenta per le aziende cuneesi un’opportunità concreta e strategica, anche alla luce dei margini di crescita che esistono negli scambi tra il nostro territorio e il mercato nipponico - dichiara il Direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio -. Nel 2024 l’export manifatturiero del Cuneese verso il Giappone è stato pari a 74,7 milioni di euro, mentre l’import ha raggiunto 12,4 milioni. Numeri che raccontano relazioni ancora limitate, ma con un potenziale importante: accanto alle difficoltà legate all’impatto dei dazi sulle esportazioni di auto verso gli Usa, il Giappone sta incentivando in modo deciso gli investimenti nei settori digitale e green e registra una domanda crescente per macchinari e tecnologie industriali. Tutto questo apre spazi anche per la diversificazione dei mercati delle imprese cuneesi. È una rotta su cui si possono costruire nuove opportunità di collaborazione e sviluppo".

Aggiunge Alessandro Battaglia, Presidente della Commissione Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte: "Partecipiamo a questa missione per contribuire attivamente a presentare le opportunità di attrazione di investimenti sul territorio piemontese, ma anche per promuovere partnership industriali e tecnologiche nei settori ad alto valore aggiunto. Vogliamo rafforzare così il dialogo con istituzioni, imprese e stakeholder giapponesi in un’ottica di collaborazioni strategiche di lungo periodo".





