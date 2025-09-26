41ª Sagra dei Pisacan e 24ª della Castagna Servaschina: a Cervasca si tornano ad apprezzare colori, sapori e suoni dell'autunno [VIDEO]

Si tornano ad apprezzare, a Cervasca, colori, sapori e suoni dell'autunno con la 41ª Sagra dei Pisacan e la 24ª della Castagna Servaschina, in programma dal 10 al 12 ottobre.

La manifestazione è stata presentata presso la sede dell’ATL del Cuneese nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Comune cervaschese, tra cui il sindaco Enzo Garnerone ed il vicesindaco Nadia Martini. Con loro gli assessori Flavio Giordano e Silvano RInaudo, l'ex sindaco e storico Luigi Falco e Danilo Schianchi della Pro Loco cittadina.

Una fiera molto apprezzata ed in costante crescita, in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

Particolarmente ricco il programma che prevede momenti ludici, naturalistici, musicali, oltre naturalmente a cene a tema e mercatini tra le vie del paese.

