Camminata alla Trappa: fede, natura e convivialità sulla Mombracco

La Certosa del Mombracco, conosciuta anche come “Trappa” e situata a 923 metri di quota, quasi sulla sommità della “Montagna di Leonardo”, torna ad accogliere anche quest’anno l’attesa “Camminata alla Trappa”.

Dopo il trentennale celebrato lo scorso anno, l’appuntamento si conferma come un evento capace di unire sport, tradizione e spiritualità, con lo sfondo unico del Monviso che domina la pianura saluzzese e torinese.

Come da tradizione, domenica 28 settembre, gruppi di camminatori partiranno dai sei comuni che insistono sul Mombracco, percorrendo gli antichi sentieri fino alla Trappa.

I PUNTI DI PARTENZA DAI 6 COMUNI

Paesana: ore 7,30 da piazza Vittorio Veneto (referente Massimo Dao 335.7458771)

Sanfront: ore 7,30 da piazza Statuto (referente Antonello Ferrero 329.3177217)

Rifreddo: ore 7 dal santuario Madonna del Devesio (referente Bruno Barbero 392.7898849)

Revello: ore 7 da piazza Denina (referente Marco Carena 349.1361589)

Envie: ore 8,30 da piazza San Giovanni (referenti Giulio Ghirardotto 338.5069642 e Manuela Chialvo 340.6439131)

Barge: ore 9,30 da piazza Garibaldi (referente Mauro Coero Borga 338.9712651)

L’arrivo di tutti gruppi alla Certosa è previsto intorno alle 10,30, con accoglienza a base di tè caldo e biscotti per tutti i partecipanti.

Sarà inoltre possibile gustare un aperitivo a prezzo simbolico di 1,50 euro

Alle 11,30 è in programma la celebrazione della messa presieduta dal canonico don Enrico Minotti, momento centrale della giornata.

A seguire, il pranzo comunitario, organizzato dai volontari, proporrà un menù adulti (a 12 euro) con polenta, salsiccia, spezzatino, formaggio, crostata, vino e caffè, e un menù bambini ( 7 euro) con polenta, salsiccia e crostata.

Il pomeriggio sarà animato da musiche e canti spontanei con la tradizionale “Rescountre de lhi sonaires”, per trasformare l’evento in una vera festa delle comunità del Mombracco.

Le prenotazioni vanno effettuate presso i referenti dei singoli paesi entro venerdì 26 settembre.

La manifestazione è organizzata dall’associazione “I Argic” e dal gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing, con il patrocinio dei sei comuni coinvolti.