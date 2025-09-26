Cultura gratuita a Bene Vagienna: proseguono le mostre culturali promosse dall’associazione “Amici di Bene”

Continuano le mostre gratuite promosse dall’associazione Onlus “Amici di Bene” del presidente Michelangelo Fessia, costituita il 24 gennaio nel 1977 e quindi prossimi ai 50 anni di fondazione, che persegue finalità di solidarietà sociale e senza fini di lucro.

Le attività sono realizzate con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Provincia di Cuneo, con il sostegno della Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino), CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo), Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e BeneBanca. Si ringraziano infine enti come la Riserva Naturale Benevagienna, il Consorzio turistico Terre dei Savoia e l’ATL (Associazione Turismo Locale) Cuneese.

Fino al 23 novembre, nella chiesa locale di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi, patrimonio Fai, si terranno due mostre a tema sportivo, entrambe della pallapugno. La prima dal titolo “Pallapugno tra Piemonte e Liguria”, legata a uno sport di antica memoria sul territorio. La seconda sarà “Immagini della mia mente”, la personale di Massimo Berruti – campione del passato proprio di pallapugno ed artista.

Fino al 28 dicembre, invece, nella cella della Torre Campanaria della parrocchiale, “Scatto matto” con le opere fotografiche di Renata e Nazzareno Grechi.

Nello stesso periodo, ma a Palazzo Lucerna di Rorà, già Oreglia di Novello, la mostra collettiva di artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino, a cura di Angelo Mistrangelo, “Immagini, realtà e sogni”.

Fino al 30 novembre, a Casa Ravera, “Scatti d’autore Meraviglie d’Islanda - Paesaggi tra fuoco, ghiaccio e silenzio”: mostra fotografica di Grazia Bertano.

Altra mostra nella stessa sede, “Trasparenze e Fragilità, Cristalli e vetri di casa, collezioni di Famiglie piemontesi” - a cura di Carlo E. Buffa di Perrero e Roberto Sandri Giachino.

L’ingresso alle mostre, come detto, è libero e gratuito con le seguenti modalità: Palazzo Rorà giorni festivi 10-12/15-18 e sabato pomeriggio 15-18 /Casa Ravera, Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria giorni festivi 10-12/ 15-18.

Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail a info@amicidibene.it, consultare la pagina Facebook amicidibeneonlus o il sito www.amicidibene.it.