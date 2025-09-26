"Cuori nelle trincee": a Caraglio la storia dell'alpino Michele Barale rivive nel libro di Einaudi e Lombardo

La memoria storica locale si illumina con la presentazione del libro "Cuori nelle trincee", dedicato alla figura dell'alpino caragliese Michele Barale. L'appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre alle ore 17.30 in Piazza Cavour a Caraglio, dove gli autori Andrea Einaudi e Renato Lombardo incontreranno il pubblico per raccontare la genesi dell'opera e i dettagli della ricerca storica che l'ha resa possibile.

Il volume ricostruisce la storia di Michele Barale, alpino originario di Caraglio, attraverso documenti d'archivio, testimonianze e lettere dal fronte che restituiscono non solo il dramma della guerra, ma anche le speranze, i sentimenti e il coraggio di un uomo chiamato a servire la patria in uno dei periodi più bui della storia italiana.

L'incontro, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione, rappresenta un'occasione preziosa per la comunità caragliese di riappropriarsi di un pezzo della propria storia e per le giovani generazioni di conoscere le vicende di chi ha vissuto in prima persona i drammi del conflitto bellico. Gli autori dialogheranno con il pubblico, condividendo aneddoti e approfondimenti emersi durante le loro ricerche.