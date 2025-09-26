Dal 3 al 5 ottobre appuntamento a Saluzzo con "Di birra in birra"

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, Saluzzo ospiterà “Di Birra in Birra”, un evento itinerante dedicato alla promozione della birra artigianale e alla valorizzazione dei locali e delle produzioni del territorio. La manifestazione, pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età, unisce gusto, musica e intrattenimento, trasformando il centro della città in un percorso da vivere tra suoni, sapori e convivialità. Saranno dodici i birrifici artigianali presenti, ospitati da altrettanti locali che proporranno un abbinamento esclusivo tra birra e musica, con dj set e musica live in programma per tutte e tre le serate.

Venerdì e sabato l’evento si svolgerà dalle 19 alle 24, mentre domenica sarà attivo dalle 12 alle 20, con proposte gastronomiche di street food e animazione per bambini con aree gioco e gonfiabili.

I birrifici artigianali protagonisti dell’evento e gli abbinamenti

Birrificio De Lab presso Turn Over, Birrificio Kaus al Caffè della Vittoria, Birrificio Trunasse al Caffè Principe, Birrificio Carrù al Montmartre Pub, Birrificio Parsifal al Bar Crystal, Birrificio Exit al Caffè del Centro, Beer Firm Frè al Mixology Bar, Birrificio Grado Plato al Dublino Caffè, Soralamà al Baricentro Pub, Leumann al Caffè Pellico e Birrificio della Granda presso La Granda Pub, Baladin-Bar presso Corona Grossa

Il programma musicale prevede:

Venerdì 3 ottobre, le esibizioni live di Cosmopolitan al Bar Corona Grossa, Devalle al Mixology, James Lepo & Mida alla Granda, Soulfuldress Duo al Bar Crystal, e i dj set di Girls on Parade al Montmartre Pub, Anisa al Caffè Pellico, Elias Lentini al Baricentro Pub e dj set al Caffè della Vittoria.

Sabato 4 ottobre si prosegue con Il Duca al Turn Over, Aranzulla Sound al Montmartre, Mauro Morello & Pino Boasso Duo alla Granda, Depo al Dublino Caffè, Romeo al Bar Crystal, Michael al Baricentro, Outkey al Caffè Pellico, dj set al Caffè della Vittoria, dj Fede tra il Caffè del Centro e il Caffè Principe.

Domenica 5 ottobre si chiude con Il Duca e Mors Tango al Turn Over, DJ Faber Moreira al Caffè Principe e Caffè del Centro, DJ Reghè’n’Rolla al Mixology, e la musica live dei Pop Chord trio al Caffè Pellico.

“Di Birra in Birra” è promosso dal Comune di Saluzzo, dalla Fondazione Amleto Bertoni e dal Centro Commerciale Naturale di Saluzzo, con la partecipazione attiva dei locali, e nasce con l’obiettivo di valorizzare il tessuto economico locale attraverso un’offerta culturale e gastronomica di qualità.