Luci alla Ribalta Project & AIDO nuovamente insieme: a Savigliano un viaggio musicale ed una riflessione

Sarà una serata davvero particolare quella di giovedì 9 ottobre, nella splendida cornice del Teatro Milanollo di Savigliano.

Ancora una volta in Granda, la band "Luci alla Ribalta Project" farà volare sulle ali delle note e delle parole di Dalla e Battisti e, sognando, l'occasione sarà utile per portare un messaggio di speranza legato alla donazione di organi, tessuti e cellule con in campo AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ed il Gruppo Intercomunale di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano.

"Ancora una volta una sinergia vincente legata alla musica ed ad un'apprezzata band che ci permetterà di portare un messaggio di vita per un SI espresso a favore dei tanti pazienti in lista d'attesa di un trapianto" afferma il presidente della realtà di coordinamento della "Granda" Enrico Giraudo a cui fa eco il massimo riferimento dirigente AIDO saviglianese Pasquale Portolese "Dopo aver "tagliato il nastro" di una nuova stele che nel tempo ricorderà gli angeli donatori eccoci nuovamente operativi con un'iniziativa che siamo certi sarà apprezzata. Grazie all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, in modo particolare l’Assessore alla Cultura Roberto Giorsino e la responsabile dell’Ufficio cultura Laura Mellano per aver accompagnato tutto l’iter organizzativo concedendo l'uso del Milanollo, un fiore all'occhielli della città di Savigliano. Sull'onda della piacevolezza dell'evento spettacolo, avremo una nuova e bella occasione per sensibilizzare l'espressione favorevole al prelievo di organi, tessuti e cellule occasione di vita per un presto ritorno in forma".

L'iniziativa è sostenuta dal Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale di Cuneo da anni al fianco di AIDO ed a quel dono generoso, altruista, anonimo, d'amore che dà senso e significato a termini come comunità, sociale e welfare.