Secondo incontro del corso "Camminare insieme": dottor Stefano Ojetti parla di "Empatia medico-paziente"

Prosegue venerdì 26 settembre alle ore 21 il corso "Camminare insieme" con il secondo incontro dedicato al tema "Empatia medico-paziente". Il dottor Stefano Ojetti, presidente Nazionale Medici Cattolici di Ascoli Piceno, sarà il relatore dell'appuntamento, che si terrà nel salone della parrocchia San Paolo a Cuneo.

Si affronterà uno dei nodi cruciali della medicina contemporanea: la qualità del rapporto tra medico e paziente in un periodo storico di crescente tecnologizzazione della sanità. Il dottor Ojetti illustrerà come l'empatia possa e debba essere coltivata e mantenuta nella pratica clinica quotidiana, contribuendo non solo al benessere del paziente, ma anche alla realizzazione professionale del medico.

L'appuntamento successivo è fissato per il 3 ottobre con la professoressa Sara Nanetti dell'Università Cattolica di Milano sul tema "La casa: un ponte tra le generazioni".

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.