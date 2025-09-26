 / Eventi

Eventi | 26 settembre 2025, 09:17

Secondo incontro del corso "Camminare insieme": dottor Stefano Ojetti parla di "Empatia medico-paziente"

Venerdì 26 settembre alle 21 il presidente Nazionale Medici Cattolici alla parrocchia San Paolo

Immagine di repertorio

Prosegue venerdì 26 settembre alle ore 21 il corso "Camminare insieme" con il secondo incontro dedicato al tema "Empatia medico-paziente". Il dottor Stefano Ojetti, presidente Nazionale Medici Cattolici di Ascoli Piceno, sarà il relatore dell'appuntamento, che si terrà nel salone della parrocchia San Paolo a Cuneo.

Si affronterà uno dei nodi cruciali della medicina contemporanea: la qualità del rapporto tra medico e paziente in un periodo storico di crescente tecnologizzazione della sanità. Il dottor Ojetti illustrerà come l'empatia possa e debba essere coltivata e mantenuta nella pratica clinica quotidiana, contribuendo non solo al benessere del paziente, ma anche alla realizzazione professionale del medico.

L'appuntamento successivo è fissato per il 3 ottobre con la professoressa Sara Nanetti dell'Università Cattolica di Milano sul tema "La casa: un ponte tra le generazioni".

Gli incontri si svolgeranno di venerdì alle ore 21 nel salone della Parrocchia S. Paolo in via B. Fenoglio, 47 - Cuneo.

Il costo di iscrizione è di 30 euro per i singoli, 40 euro per nucleo familiare (max 4 persone) e 5 euro per gli studenti. Il corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado.

Info: don Gianni Falco 340.3317478

redazione

