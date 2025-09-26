Tra borgate, musica e tradizione: i festeggiamenti patronali di San Michele di Prazzo

“Anche quest’anno torna la nostra bella festa - ci dicono dall’associazione Carcoso per San Michel - e noi siamo pronti e felici di accogliere quanti verranno qui a San Michele di Prazzo!”.



Con l’entusiasmo che da sempre la contraddistingue e l’amore per questo piccolo e caratteristico paese dell’Alta Valle Maira, l’associazione annuncia così l’arrivo dei tradizionali festeggiamenti patronali per San Michele Arcangelo.



Il tutto avrà inizio domani mattina, sabato 27 settembre, con dalle ore 10 la “Passeggiata culturale” organizzata dall'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira. Ritrovo presso Borgata Chiesa e poi tutti insieme in un cammino tra passato e presente. La sera, invece, alle ore 19 ci sarà la “Serata conviviale” con polenta sotto il tendone. A seguire una musica con Boglio Trio

Capinera ed estrazione premi tra i partecipanti.



I festeggiamenti continueranno il giorno successivo, domenica 28 settembre. Alle ore 11.15 ci sarà la Santa Messa con a seguire la Processione. Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di pranzare con menù tipico (prenotazioni presso il ristorante "La Tano di Grich" - tel. 0171996010 o l’agriturismo "Al Chersogno" - tel. 017199223).



Il pomeriggio di domenica sarà scatenato: dalle ore 14.30, infatti, tutti in pista per i Balli Occitani con i "Lou Pitakass”, gruppo di musica occitana formato da giovani ragazzi delle vallate occitane del cuneese. Nati nel 2012 da un’idea di Sergio Berardo, ogni anno si esibiscono su decine di palchi, facendo ballare centinaia di ballerini nelle vallate cuneesi e in altre zone dell’Occitania.

Il loro repertorio comprende balli tradizionali occitani ma anche canzoni originali composte durante gli anni, unendo la musica occitana ai generi più moderni come rock, soul, funk e ska.



Sempre dalle ore 14:30, domenica pomeriggio ci sarà il Truccabimbi per i più piccoli e per tutte le età, colmo di meraviglia, ci sarà anche lo spettacolo di magia del mitico Mago Alby.



Per informazioni e prenotazioni contattare il 3666684325 (Gabriele).

