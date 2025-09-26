"Un Bosco da Favola": a Busca la festa delle castagne che trasforma la natura in avventura

L'autunno si accende di magia e apprendimento con "Un Bosco da Favola", l'evento promosso dalla Ad Maiora di Busca in collaborazione con la Scuola d'Infanzia Don Becchis e la Scuola d'Infanzia di San Chiaffredo. Due domeniche dedicate alla famiglia e alla riscoperta del patrimonio boschivo: il 5 e 19 ottobre, l'appuntamento è in via Eremo 64, proprio sotto l'Eremo di Busca, in un bosco facilmente visibile dalla strada.



Non solo raccolta: educazione e storia

La giornata è concepita come un'esperienza totalmente immersiva. Dopo una breve introduzione sulla storia millenaria (oltre 1500 anni documentati!) del contesto, si passa alla parte didattica del bosco.

A cosa servono i rovi?

Quali sono le piante pioniere?

Perché si tagliano gli alberi?

Come si riconoscono le diverse specie?

Viene valorizzato lo scarto del legno?

Grandi e piccini scopriranno i segreti e il ruolo cruciale che la vegetazione ha per il nostro ecosistema.



Caccia al tesoro unica: diventa "custode" del castagno

Il momento clou sarà la caccia al tesoro di famiglia, un'attività assolutamente originale e a posti limitati. Ad ogni famiglia iscritta verrà fornita una mappa con l'indicazione di due castagni secolari "adottati" e un grembiulino per la raccolta. Sotto i propri alberi, i partecipanti svolgeranno attività e raccoglieranno le preziose castagne.

Al termine, le castagne raccolte verranno portate al centro di accoglienza per assistere alla lavorazione, selezione e pesatura in diretta (sarà possibile acquistarle) prima di passare a un aperitivo analcolico al sorprendente gusto di castagne.

Pranzo Immersivo e Sapori Autentici

Per un’esperienza completa, è consigliato portare la propria coperta e il proprio set di piatti, bicchieri e posate. A tavola, si gusterà una deliziosa polenta di Pignoletto Rosso con formaggio blu di capra, accompagnata da salumi, formaggi e un dolce.



Pomeriggio di Giochi e Degustazioni

Il pomeriggio è totalmente libero e aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato alla caccia al tesoro o al pranzo. Sarà animato da giochi e attività il cui ricavato sarà devoluto interamente alle scuole dell'infanzia promotrici dell'evento.

Sarà inoltre l'occasione per conoscere e degustare i prodotti degli imprenditori giovanissimi che contribuiscono a creare questo evento da favola, tra cui la distilleria Eretico (analcolica), L’Agricaseificio La Capanna, Il miele di Mely, la gastronomia Mattalia DESPA, l'azienda agricola L’Undes e Generazione Bellezza Agri.



POSTI LIMITATI: Per la caccia al tesoro con raccolta castagne e il pranzo, la prenotazione è obbligatoria vista la limitata disponibilità.



INFO & PRENOTAZIONI

Consigliato: Guanti e abbigliamento da montagna.

Contatti: Annye 351. 4603511 (per prenotazioni).