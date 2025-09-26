Una pizza per un sorriso: record di solidarietà a Cuneo

Grande successo per l’edizione 2025 di “Una pizza per un sorriso”, la serata benefica organizzata mercoledì 17 settembre dalla Pizzeria Express di Cuneo insieme alla famiglia Coccorullo. L’iniziativa, giunta alla 13a edizione, ha raccolto la cifra record di 26.050 euro destinati a sostenere realtà assistenziali del territorio, come il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e le residenze per anziani.

Alla cena hanno partecipato circa 300 persone, omaggiate con biscotti offerti dall’azienda Balocco e accolte con un menù costruito grazie ai prodotti messi a disposizione da aziende locali. Una parte consistente del ricavato è arrivata dall’asta di articoli sportivi, che ha visto protagonisti la maglia di Yildiz della Juventus (aggiudicata a 750 euro), quella di Vlahovic, oltre a cimeli Moto Gp e Formula1 donati da Cuneo Lube e un borsone autografato da Novak Djokovic.

Non è mancato entusiasmo nemmeno per la lotteria, che ha messo in palio premi come un gioiello, una bicicletta, vini, selezioni gastronomiche locali e le t-shirt offerte da Confartigianato Cuneo, firmate dagli artisti che a luglio hanno animato Piazza Galimberti per gli 80 anni dell’associazione.

Determinante il sostegno delle imprese del territorio, tra cui Olimac, Nord Engineering, Perano spa, TPL Lamiere, Falegnameria Gmg, LPM e numerosi privati, che con le loro donazioni hanno contribuito a superare il record.

La famiglia Coccorullo e lo staff della Pizzeria Express hanno espresso profonda gratitudine per la crescente partecipazione, ringraziando inoltre chi ha collaborato all’organizzazione e Giada Bonfante per il servizio fotografico.