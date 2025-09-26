Alba verso l’adesione alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

Mercoledì 24 settembre è stata presentata in IV Commissione consiliare l’adesione del Comune di Alba alla campagna “R1PUD1A”, iniziativa nazionale promossa da Emergency per riaffermare, a partire dal dettato costituzionale, il ripudio della guerra e il sostegno a percorsi di pace e disarmo. La proposta è stata illustrata dal consigliere Fabio Ambrogio, promotore insieme a tutti i gruppi della maggioranza.

“Riteniamo importante – ha spiegato Ambrogio – che il Comune di Alba, in quanto capofila di un territorio, si unisca a questa campagna già sottoscritta da oltre 300 Comuni italiani e da più di 500 scuole, tra cui anche istituti del nostro territorio come Macrino, Rodari e il liceo Cocito. La nostra idea è quella di aderire formalmente alla campagna R1PUD1A, facendoci promotori di iniziative di sensibilizzazione sul tema della pace e di gesti simbolici come l’esposizione di uno striscione o un cartello sulla facciata del Comune”.

Che cos’è R1PUD1A

Osservando la grafia data alla campagna di Emergency “R1PUD1A”, è immediato il richiamo all’articolo 11 della Costituzione italiana, che al comma 1 recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. L’iniziativa ha l’obiettivo di sollecitare le istituzioni locali e nazionali a un impegno concreto contro i conflitti armati, la corsa al riarmo e il commercio di armi. Oltre alla sottoscrizione ufficiale, l’adesione comporta la promozione di attività culturali ed educative sul territorio.







Tutti uniti contro la guerra, ma divisi sui simboli opportuni

L’urgenza che l’attualità impone nell’affrontare il tema dei conflitti, del riarmo e della pace è condivisa da tutti i commissari e, in effetti, c’è accordo trasversale sull’obiettivo di rimarcare la piena adesione di Alba ai fondamenti costituzionali in tema di rifiuto della guerra. Tuttavia, non tutte le voci concordano sul metodo, che è stato contestato.

Dall’opposizione non sono mancate le perplessità del consigliere Lorenzo Barbero, che ha giudicato condivisibili i principi della campagna, ma si è detto contrario all’approccio con cui l’Amministrazione intende declinare l’adesione: “Condanno ogni forma di violenza e sostengo la pace, ma non condivido l’idea di esporre un ulteriore striscione sul Palazzo comunale: si moltiplicano cartelli e manifesti, fino a renderli illeggibili e indecorosi”.

Ancora più netto il consigliere Emanuele Bolla, che ha allargato il ragionamento: “Il tema è certamente costituzionale e importante, ma non so se il Consiglio comunale debba esprimersi su questioni che superano la dimensione locale. Inoltre, a chi osteggia il riarmo ricordo che, talvolta, le armi servono per non essere usate, come deterrente: basti pensare alle missioni di protezione svolte dalle nostre forze armate, anche in queste stesse ore in cui il Ministro Crosetto ha disposto che la fregata missilistica della Marina militare italiana “Fasan” raggiunga e porti assistenza ai connazionali a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, attaccate nella notte. C’è il rischio da parte di questa assemblea di un approccio semplificato a un tema di enorme complessità”.



Il nodo locale-globale

La discussione ha così assunto anche un tono più ampio, un tema già emerso in altri passaggi di questa seduta della IV Commissione: fino a che punto un ente locale deve e può esprimersi su temi di politica internazionale? Per la maggioranza, Alba ha il dovere di prendere posizione e di farsi promotrice di iniziative di sensibilizzazione di respiro più ampio, come R1PUD1A, mentre l’opposizione ha invitato a concentrarsi su questioni più vicine alla vita quotidiana della città, senza però negare l’importanza di condannare unanimemente la guerra.

Netta anche la replica della consigliera Martina Amisano: “Dietro a uno striscione non c’è un pezzo di stoffa, ma un’idea, una mobilitazione, un messaggio che la città vuole trasmettere. Invito Barbero a non sottostimare le capacità di lettura dei concittadini. Ringrazio Bolla che ha segnalato lo stato di usura della bandiera della pace esposta, provvederemo alla sostituzione”. La collega Stefania Manassero ha rimarcato: “Mi fa sorridere che siano sempre le stesse bandiere a dar fastidio. È chiaro che non risolviamo la guerra da Alba, ma posizionarci è importante: vuol dire «noi ci siamo e stiamo guardando», non voltarsi dall’altra parte è cruciale”.

Data l’intenzione di formalizzare l’adesione della città di Alba alla campagna, la nota conclusiva vedrebbe prevalere la posizione per cui la coerenza di scelte locali ha un valore, pur in un quadro internazionale complesso.