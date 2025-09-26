Azione Cuneo plaude al Movi Lounge Bar: "Esempio virtuoso di rigenerazione urbana dopo vent'anni di abbandono"

Azione Cuneo accoglie con grande favore l’apertura del Movi Lounge Bar e del centro distribuzione Social Food, che completano finalmente, dopo quasi vent’anni, il recupero dell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Cuneo. Si tratta di un intervento significativo, che trasforma una zona da anni in stato di abbandono in un nuovo punto di riferimento per la cittadinanza. Grazie a un progetto di partenariato pubblico-privato in project financing, e a un investimento complessivo di 450.000 euro, cofinanziato dal Comune di Cuneo tramite il Bando Periferie, l’area torna oggi a vivere, con servizi innovativi e spazi dedicati alla socialità.

“Questo progetto è un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e collaborazione tra pubblico e privato – dichiarano i referenti di Azione Cuneo –. Interventi come questo non solo valorizzano aree marginali, ma creano occupazione, generano inclusione sociale e migliorano concretamente la qualità della vita nei quartieri.”

Il Coordinatore di Azione Cuneo Nicolò Musso sottolinea l’importanza di incentivare questo tipo di iniziative, che vedono protagoniste anche realtà del territorio come cooperative sociali e imprese locali, capaci di coniugare imprenditorialità e attenzione al benessere collettivo. L’inaugurazione del Movi Lounge Bar, avvenuta sabato 20 settembre, è stata anche l’occasione per valorizzare il circuito del Social Food, con degustazioni gratuite offerte in collaborazione con Wespesa e la pasticceria Bramardi, a conferma del legame tra l’iniziativa e le eccellenze locali.

Azione Cuneo Città continuerà a sostenere e promuovere progetti che puntano sulla rigenerazione urbana, sul lavoro e sull’innovazione sociale, invitando l’amministrazione comunale a proseguire su questa strada e a facilitare nuovi investimenti nelle aree che più ne hanno bisogno.