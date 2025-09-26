DL Terra dei Fuochi, Bergesio (Lega): "Vittoria per la legalità e sostegno in caso di calamità”

“Il DL Terra dei Fuochi è segnale inequivocabile: la pacchia per gli ecocriminali è finita. Abbiamo risposto con fermezza all'emergenza rifiuti e alla piaga della Terra dei fuochi, inasprendo le pene, semplificando la bonifica e dando strumenti concreti per proteggere i nostri territori. Finalmente, l'abbandono di rifiuti anche con l'uso di veicoli diventa un atto punito duramente, con la sospensione della patente: un deterrente necessario per fermare i furbetti che deturpano il nostro paesaggio. Abbiamo messo un punto fermo nella lotta contro chi avvelena l'ambiente per profitto. Provvedimento che fa anche passi avanti significativi sul supporto ai cittadini colpiti dalle calamità naturali”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta il Decreto-legge 8 agosto 2025, n.116, approvato ieri con la fiducia dal Senato.



Il provvedimento inasprisce in modo deciso il Codice dell'ambiente, introducendo il principio di tolleranza zero contro l'inquinamento. Chi abbandona rifiuti, specialmente se pericolosi, e utilizza veicoli a motore per farlo, sarà soggetto a nuove e più severe sanzioni penali, inclusa la sospensione della patente di guida (fino a sei mesi). La lotta alla criminalità organizzata si rafforza con l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati ambientali commessi nell’ambito di un’attività d’impresa, l'estensione dell'amministrazione giudiziaria dei beni e l'applicazione dell'arresto in flagranza differita anche per gravi reati ambientali. Chi viene condannato per i crimini più gravi, inoltre, subirà l'interdizione da licenze e appalti pubblici.



“Sul fronte delle emergenze – precisa Bergesio - il Decreto autorizza una spesa di 15 milioni di euro per il 2025 per finanziare e accelerare gli interventi di bonifica nella Terra dei fuochi, dimostrando l'impegno concreto del Governo. Vengono inoltre chiariti e prorogati i termini per l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) per gli sfollati, garantendo stabilità a chi è stato colpito da eventi naturali”.



"Con questa legge, lo Stato dimostra di essere al fianco dei cittadini e dell'ambiente. Abbiamo fornito strumenti concreti per ripulire, sanzionare e prevenire, garantendo al contempo il sostegno essenziale alle comunità vulnerabili. Questo è il modello di 'ecologia che funziona' che la Lega sostiene: nessuna indulgenza verso chi inquina, massima vicinanza a chi è in difficoltà", conclude il Senatore Bergesio.