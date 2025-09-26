Racconigi, martedì 30 settembre si riunisce il Consiglio comunale

É convocato per martedì 30 settembre, alle 9, il Consiglio comunale di Racconigi, che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale.

Saranno 6 i punti all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.

Tra gli argomenti in discussione: il nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e l‘approvazione del Bilancio consolidato al 31.12.2024.