 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 26 settembre 2025, 12:00

Racconigi, martedì 30 settembre si riunisce il Consiglio comunale

Tra gli argomenti in discussione il nuovo regolamento per il funzionamento dell’assemblea municipale e approvazione del bilancio consuntivo 2024

Racconigi, martedì 30 settembre si riunisce il Consiglio comunale

É convocato per martedì 30 settembre, alle 9, il Consiglio comunale di Racconigi, che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale.

Saranno 6 i punti all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.

Tra gli argomenti in discussione: il nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e l‘approvazione del Bilancio consolidato al 31.12.2024.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium