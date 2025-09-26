Variante di Demonte, iter accelerato: il MIT affida l’appalto ad ANAS

“Buone notizie per la viabilità in Piemonte e per gli spostamenti verso il Colle della Maddalena. I lavori per la variante Demonte (SS 21) saranno più veloci, su spinta del MIT guidato da Matteo Salvini, dopo l’avvio dell’iter per l’affidamento dell’appalto ad ANAS. Un’opera strategica, seguita da vicino dal ministro Salvini, fondamentale per i cittadini del cuneese e per ridurre il traffico nei centri abitati. Avanti così”.

Così il parlamentare della Lega Giorgio Maria Bergesio, senatore eletto in provincia di Cuneo.