“Perdere tutto non è un bel gioco” : il tour informativo per la prevenzione del gioco d’azzardo farà tappa a Bra

Il territorio dell’ASL CN2 torna ad ospitare una tappa del GAP tour; il programma itinerante, organizzato dalla Regione Piemonte per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo, farà tappa a Bra presso il Centro Commerciale Mercatò Big, sabato 4 ottobre dalle 9:30 alle 13:30; saranno presenti degli Operatori del Servizio Dipendenze Patologiche per attività di informazione e sensibilizzazione verso la popolazione.

La campagna “Perdere tutto non è un bel gioco” nasce per informare la collettività sul gioco d’azzardo e sui rischi correlati e soprattutto per stimolare la presa di coscienza dei giocatori problematici o delle loro famiglie sulla gravità della situazione e sulle sue possibili conseguenze, promuovendo percorsi di avvicinamento e presa in carico da parte delle strutture specialistiche di diagnosi e cura.

La dipendenza da gioco d’azzardo (gambling) è una patologia caratterizzata dall’incapacità di resistere alla tentazione persistente, ricorrente e maladattiva di giocare somme di denaro sempre più elevate, causando una dipendenza, in modo del tutto analogo a quanto farebbero l’abuso di alcol o di sostanze psicotrope. Questo stato compromette la salute psichica e fisica del giocatore, con conseguenze drammatiche sulla sfera familiare e lavorativa delle persone.