Mensa, trasporto alunni, prescuola e doposcuola: a Cherasco servizi attivi per accompagnare studenti e famiglie

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Cherasco è pronta ad affiancare studenti e famiglie con tutti i servizi scolastici indispensabili.

Mensa, trasporto alunni, prescuola e doposcuola sono stati attivati sin dai primi giorni di scuola, così da garantire da subito continuità e sostegno alla vita scolastica e familiare

Grande novità di quest’anno è l’attivazione del servizio di vigilanza mensa nei giorni di non rientro per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado: un’opportunità in più per offrire ai nostri studenti uno spazio sicuro e ben organizzato anche nelle giornate con lezioni ridotte.

Un’attenzione particolare viene rivolta anche agli alunni che necessitano di un supporto personalizzato: è stato infatti avviato il servizio di assistenza alle autonomie, affidato – dopo gara pubblica – alla Cooperativa Emmaus, che metterà a disposizione professionalità ed esperienza e garantirà, fattore molto importante, continuità con i passati anni scolastici.

«La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità – sottolinea l’assessore all’Istruzione Stefania Allasia – e come Amministrazione abbiamo lavorato perché la ripartenza fosse serena, organizzata e con servizi concreti a disposizione delle famiglie. Il nostro impegno è garantire non solo il diritto allo studio, ma anche una rete di sostegno che accompagni i ragazzi nella crescita. I nostri uffici si sono impegnati alacremente durante tutta l’estate, a loro il nostro ringraziamento».

L’amministrazione augura a studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico un buon anno scolastico, ricco di esperienze e nuove opportunità.