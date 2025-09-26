Tra sport e musica: che bell’inizio anno all’IC di Dronero

“L’educazione, la formazione dei nostri ragazzi, non passa soltanto attraverso le ore di lezione - dicono dall’Istituto Comprensivo di Dronero - ma dalle attività extra organizzate, che rappresentano per loro delle significative esperienze d’interazione e, proprio per questo, di conoscenza di sé e degli altri.”



È stato un inizio d’anno all’insegna dello sport per la scuola primaria del plesso Allemandi dell’Istituto Comprensivo di Dronero. La scuola ha scelto, infatti, anche quest’anno di accogliere i propri alunni con due giornate dedicate allo sport e alla socializzazione.

RISPETTO, FIDUCIA E CONDIVISIONE

Gli alunni dalla prima alla quinta classe si sono cimentati in attività sportive e ludiche organizzate in gruppi misti. L’esperienza ha favorito la conoscenza reciproca e la relazione tra studenti di età diverse. Davvero preziosa è stata la presenza di associazioni e professionisti del territorio, che hanno guidato i ragazzi in discipline varie, quali ad esempio percorsi ginnici, rugby, dama e tris, yoga, ballo e calcio. Inoltre, i bambini hanno avuto modo di cimentarsi anche in un'attività artistica legata allo sport e di fare una camminata sul territorio, occasione per scoprire l’ambiente circostante e condividere insieme un momento di attività all’aria aperta.





Dall’Istituto scolastico: “Ci teniamo a fare un sentito ringraziamento a Raffaele Saccomanno, allenatore e dirigente di calcio dell’A.C.D. Pro Dronero, a Federico Malavolti, allenatore e giocatore di rugby dell’A.S.D. Cuneo Pedona Rugby e a Silvia Daniele, insegnante di yoga che, con la loro disponibilità, a titolo gratuito, hanno arricchito l’esperienza. Le altre attività sono state curate con entusiasmo dalle insegnanti e dagli insegnanti del plesso.”

SPORT MA ANCHE MUSICA

C’è un’altra attività, questa avvenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico, che ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo di Dronero , nello specifico i ragazzi della classe musicale della scuola secondaria.



Dal 3 al 5 settembre si è svolta ad Acceglio la seconda edizione della “Vacanza musicale” che ha coinvolto le classi 2^D e 3^D. Tre giorni intensi e bellissimi, tra laboratori, prove e momenti di svago.





Guidati dai docenti, gli studenti hanno affrontato brani nuovi in tempi brevi, sviluppando non solo competenze musicali, ma anche capacità comunicative, relazionali e di problem solving. Il tutto si è poi concluso con un concerto molto apprezzato dalle famiglie.



“Da parte dell’Istituto, dei docenti e degli alunni un sentito ringraziamento va alla comunità e al Comune di Acceglio, alla Mamo Educational Foundation ed all’albergo Londra per l’accoglienza e il supporto organizzativo.”





L’iniziativa è rientrata nel progetto “Ben…essere: musica, terra e felicità”, che propone percorsi formativi di musica, inglese ed educazione alla felicità per gli alunni della primaria e della secondaria, finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027.

