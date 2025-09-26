Centallo Volley, 40 anni e non sentirli: giovedì sera la presentazione ufficiale

Grande successo per la presentazione squadre del Centallo Volley che quest’anno si è svolta in un clima particolarmente festoso. Ieri sera, giovedì 25, sono stati celebrati i 40 anni dalla nascita della società sportiva.

Il sodalizio centallese, attivo dal lontano 1985, quest’anno affronterà nuovamente la serie D, con l’obiettivo di replicare quanto di buono fatto l’anno scorso con il quinto posto nel girone C.

IL ROSTER:

Giulia Bolla, Giorgia Castellino, Chiara Cirla, Jessica Fantini, Camilla Ferrero, Elisa Giordano, Erica Lamberto, Rachele Mattalia, Alice Orsi, Anna Peano, Beatrice Roasio, Sofia Romano

1° Allenatore Franco Massucco, 2° Allenatore Fabrizio Marchisio, Dirigente Mario Parola

Queste le parole di coach Massucco: “L’anno scorso, stagione per noi del ritorno in serie D, siamo partiti con parecchie difficoltà. Col passare delle partite ci siamo poi sciolti e abbiamo migliorato nettamente il nostro livello di gioco, perdendo solamente tre partite in tutto il girone di ritorno. A fine anno abbiamo colto il quinto posto, nonostante la partenza difficile. Quest’anno abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi e siamo riusciti a costruire un roster competitivo: abbiamo preso giocatrici importanti per la categoria e la nostra speranza è che ci aiutino molto. Il nostro obiettivo è sicuramente una salvezza tranquilla, così da divertirci e puntare più in alto nel finale di stagione”.

Oltre alla prima squadra sono state presentate tutte le formazioni giovanili, a testimonianza dell’impegno verso i giovani da parte della società. Si è partiti dall’under 18 fino ad arrivare al minivolley, passando per prima divisione, under 14, 13 e 12.

C’è stato spazio anche per un momento simbolico, quando il Centallo Volley e il suo presidente Bruno Actis hanno premiato l’attuale vicepresidente e fondatore Giorgio Rosso per i suoi 40 anni di impegno nella società.

Sul palco, allestito nel Pala CRF, sono poi salite vecchie glorie del club e figure storiche che hanno reso il Centallo Volley un vero e proprio riferimento a livello territoriale. Presenti alla festa anche le giocatrici che una quindicina di anni fa militarono in serie C, sfiorando una storica promozione nel campionato nazionale di serie B.

Presenti anche Barbara Pasqua, Chiara Frigerio e Claudio Bianchi della Granda Volley Academy che hanno donato ai centallesi una foto del Cuneo Granda Volley, squadra militante in serie A1 e punto di riferimento pallavolistico per l'intero territorio.

Primo appuntamento ufficiale per il Centallo Volley sabato 11 ottobre, quando si presenteranno al palazzetto le ragazze di Moncalieri.