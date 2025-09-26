Cuneo Volley: sabato 11 ottobre presentazione del roster e test match contro il Cannes

La forza di un movimento presente sul territorio e in continua evoluzione con nuove collaborazioni, che scende in campo al fianco della prima squadra per vivere da vicino le emozioni del campionato di SuperLega.

Questo lo spirito e l’obiettivo della presentazione 2025/2026 del Cuneo Volley che dopo un primo rinvio causa maltempo, ha scelto il Palazzetto dello sport di Cuneo, simbolo della pallavolo cuneese intriso di storia ed emozioni vissute a pieno, per dare ufficialmente inizio alla stagione insieme a tutto il movimento biancoblù, i suoi partners, i tifosi e gli appassionati.

Sabato 11 ottobre alle 17 sotto l’esperta conduzione di Eleonora Cottarelli, giornalista di Sky sport e ormai presentatrice ufficiale degli eventi biancoblù, si terrà al palazzetto la presentazione della SuperLega MA Acqua S.Bernardo Cuneo con ingresso libero a tutti, ma con obbligo di prenotazione.

La squadra capitanata da Domenico Cavaccini varcherà il tunnel e scenderà in campo con la divisa ufficiale della nuova stagione, di fronte al proprio pubblico e a tutto il movimento biancoblù, per disputare il test match contro i Dragons del Cannes Volleyball.

Un appuntamento importante per scoprire tutte le realtà sportive che compongono il mondo biancoblù, dalla Serie A maschile di Sitting Volley che ogni anno coinvolge anche tante quote rosa durante gli allenamenti e i tornei misti, con la speranza di riuscire a creare una squadra femminile nel prossimo futuro, al progetto Fiöi che quest’anno ha duplicato la foresteria vista la forte richiesta da parte di atleti fuori regione per entrare nel settore giovanile cuneese, al progetto Fiöi e Fie che vede la collaborazione sul territorio con le realtà pallavolistiche di Busca, Cervasca e Saluzzo. Molto più di una passerella, l’essenza della filosofia del crescere insieme, per obiettivi e ambizioni, senza dimenticare l’importanza dei valori e della formazione a 360 gradi, affinché i giovani atleti e atlete di oggi siano uomini e donne formati e capaci domani.

L’ingresso sarà gratuito, ma per un corretto svolgimento dell’evento in sicurezza è prevista la prenotazione obbligatorio, per monitorare l’affluenza all’interno del palasport.

L’unico accesso all’impianto sarà dall’ingresso principale (biglietterie) dalle 16, dove bisognerà mostrare la propria prenotazione agli addetti presenti ai cancelli.

Prenotazione sul sito www.cuneovolley.it al seguente link cuneovolley.it/eventi/11-ottobre-il-cuneo-volley-ti-aspetta-per-una-giornata-da-veri-tifosi .

Inoltre, per tutti coloro che avranno già sottoscritto l’abbonamento (online su Liveticket.it o di persona presso Energia Pulita in C.so Nizza a Cuneo) sarà possibile ritirare la tessera fisica all’interno del palazzetto, nell’atrio dell’ingresso principale dove verrà allestito un corner dedicato. Diversamente il ritiro sarà possibile presso la biglietteria del palazzetto durante le partite casalinghe.



