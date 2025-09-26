Volley maschile A3, presentato il Monge Gerbaudo Savigliano 25/26: “Siamo competitivi, si punta alle posizioni di vertice” [FOTO e VIDEO]

Si è svolta ieri sera, giovedì 25 settembre, la presentazione del Monge Gerbaudo Savigliano 25/26.

Nella sala comunale “Crosà Neira”, tra gli applausi del numeroso pubblico e il grande entusiasmo della società, sono stati presentati i giocatori per la prossima stagione che vedrà il Volley Savigliano affrontare, per il quinto anno consecutivo, il campionato di Serie A3.

IL ROSTER

1 Riccardo Ballan, 3 Ambrogio Quaranta, 4 Andrea Schiro, 5 Giacomo Guiotto, 6 Mauro Sacripanti, 7 Andrea Carlevaris, 8 Lorenzo Rainero, 9 Andrea Galaverna, 10 Paolo Rabbia, 11 Luca Rossato, 13 Francesco Prosperi, 14 Roberto Girotto, 17 Francesco Dutto, 18 Matteo Pistolesi; 1° Allenatore Simone Serafini, 2° Allenatore Andrea Berra.

Le dichiarazioni del Presidente Guido Rosso, del coach Simone Serafini, del capitano e neo direttore sportivo Francesco Dutto, dell’opposto Luca Rossato e dello schiacciatore Andrea Galaverna (VIDEO)

A fare gli onori di casa è stato il presidente Guido Rosso che ha poi lasciato spazio all’intervento dei Sindaci Antonello Portera (Savigliano) e Davide Sannazzaro (Cavallermaggiore), a conferma del connubio tra la città “natale” della società e la località che ospita le partite interne (Pala San Giorgio di Cavallermaggiore).

Piccolo intervento anche da parte del Presidente Fipav Cuneo-Asti Paolo Bertone. Terminati i saluti istituzionali si è passati alla presentazione della prima squadra, che affronterà per il quinto anno consecutivo il campionato di Serie A3. Sono stati dunque chiamati tutti i giocatori del roster e i componenti dello staff tecnico.

Si è proseguito con le squadre giovanili partendo dalla serie D. Si è poi passati all’under17, prima divisione e under15 fino ad arrivare all’under13 e volleyS3.

In chiusura di serata sono intervenuti sul palco i dirigenti societari che hanno rinnovati i ringraziamenti a tutti gli sponsor che sostengono il Volley Savigliano, infine sono state presentate ufficialmente le nuove divise per la stagione 2025/26.

Ora per i ragazzi di Serafini in programma ancora quattro importanti test match, tutti contro squadre che verranno poi affrontate in campionato. Si inizia sabato 27 settembre con un allenamento congiunto ad Acqui Terme, si prosegue poi il 3-4 ottobre con il torneo “Giacomo Cabras” a Sant’Antioco contro Sarroch e Cagliari, infine il 10 ottobre si chiuderà con il ritorno della sfida con Acqui Terme.

Savigliano esordirà in campionato sabato 18 ottobre sul campo di Reggio Emilia. Per l’esordio casalingo bisognerà invece aspettare sabato 25 ottobre, quando al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore arriverà la Pallavolo Mantova (ore 18:30).