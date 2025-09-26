Ottobre su Tivusat: Chopin, Butterfly e i grandi festival jazz

ROMA (ITALPRESS) - Un mese ricco di prime visioni e dirette attende il pubblico di Mezzo, il canale dedicato alla musica classica, all'opera, al jazz e alla danza, disponibile al numero 49 di Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita.Si parte sabato 4 ottobre alle 21.00 con un Live Session da Liegi: l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, guidata dal nuovo direttore Lionel Bringuier, affianca il violoncellista Gautier Capuçon in un programma interamente francese. Una settimana più tardi, sabato 11 ottobre alle 21.00, riflettori puntati su Praga per la Czech Philharmonic diretta da Semyon Bychkov, con Mao Fujita al pianoforte, impegnata in Strauss e nella monumentale Sinfonia n. 8 di Sostakovic.Il cuore del mese batte a Varsavia: martedì 21 ottobre alle 19.00 sarà trasmesso in diretta il Concerto di gala dei vincitori del Concorso Chopin, appuntamento che celebra i giovani pianisti più promettenti del panorama internazionale. Il sipario si chiuderà venerdì 31 ottobre alle 19.30, sempre dalla capitale polacca, con la Warsaw Philharmonic diretta da Krzysztof Urbanski in Mozart e Gorecki.Domenica 5 ottobre la Greek National Opera propone una intensa Madama Butterfly di Puccini; venerdì 10 ottobre da Amsterdam arriva il monumentale Boris Godunov di Musorgskij, seguito il 17 ottobre da una sognante Rusalka di Dvorak. Chiusura inedita il 31 ottobre, con The Murderess di Koumendakis, titolo raro della scena greca contemporanea.Spazio anche alla danza con il Leipziger Ballett: 6 ottobre va in scena la Grande Messa di Mozart, mentre il 13 ottobre il palco si trasforma in un omaggio poetico al mito di Chaplin.Il jazz colora il mese con due grandi tappe: 8 ottobre dal festival Jazz sous les pommiers di Coutances, che vedrà esibirsi Naìssam Jalal, Fidel Fourneyron e Bojan Z con Airelle Besson e Anne Paceo; 15 ottobre invece dalla Fondation Louis Vuitton di Parigi, con Shahin Novrasli e il trio di Joey Alexander.- News in collaborazione con Tivusat -- Foto ufficio stampa Tivusat -(ITALPRESS).