La sezione Avis di Savigliano festeggia 80 anni di attività

“80 anni di generosità e amore per il prossimo” è il motto con cui l’Avis di Savigliano celebra un traguardo storico. La sezione cittadina dei Volontari italiani del sangue, guidata dal presidente Giancarlo Rivarossa, festeggia infatti domani, domenica 28 settembre, gli ottant’anni dalla fondazione della Sezione di Savigliano.

Il programma della giornata prenderà il via con il raduno alle 8,30 in piazzetta Pieve, cui seguirà alle 9 la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale.

Alle 10, il corteo attraverserà le vie del centro (da piazzetta Pieve, via Mazzini, via Brero, via Donatori del sangue), con una sosta nei giardini dell’ospedale Santissima Annunziata, davanti al monumento dedicato all’Avis, dove sarà deposta una corona d’alloro.

Alle 11 il corteo raggiungerà il salone polivalente della Crosà Neira per l’orazione ufficiale e la premiazione dei soci benemeriti.

In base al numero di donazioni effettuate saranno consegnati i distintivi in rame, argento, argento dorato, oro, oro con rubino, oro con smeraldo e oro con diamante. Spiccano, per il numero record di 120 donazioni, i nomi di Livio Biasiolli, Mauro Bruno, Enrico Giuseppe Perlo, Giovanni Rivarossa e Silvana Claudia Travaglio.

La giornata proseguirà con il pranzo sociale. L’invito a partecipare è rivolto non solo ai donatori e ai sostenitori, ma a tutta la cittadinanza, per condividere insieme un momento di festa e di gratitudine verso chi, da ottant’anni, incarna lo spirito di solidarietà che contraddistingue l’Avis.